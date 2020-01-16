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رياضة

تعرف على موعد الظهور الأول لـ السنغالي إليو بادجي في الأهلي

الخميس 16/يناير/2020 - 03:41 ص
صدى البلد
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قسم الرياضة
كشفت مصادر خاصة بالنادي الأهلي، عن أن السنغالي إليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم الجديد سوف يصل إلى القاهرة في السابعة من مساء اليوم.

وأتمت إدارة الأهلي إجراءات التعاقد مع المهاجم السنغالي لمدة 4 مواسم ونصف بدءًا من يناير الجاري من ناديه رابيد فيينا السنغالي.

وقالت المصادر إن اللاعب سوف يظهر في النادي يوم الجمعة لتقديمه لوسائل الإعلام ثم ينتظم في التدريبات بشكل طبيعي.

وأضافت المصادر أن اللاعب لن يلحق بمواجهة المقاولون لصعوبة وصول بطاقته الدولية قبل هذا الموعد.

وأوضحت المصادر أن المغربي وليد ازارو سوف يرحل عن صفوف الأهلي على أن يتم فسخ تعاقده بالتراضي.

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