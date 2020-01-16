تفاصيل مكالمة رئيس نادي أليو بادجي السابق واللاعب قبل التوقيع للأهلي

اقترب الأهلي من إتمام الاتفاق مع نادي رابيد فيينا النمساوي، لانتقال لاعب الأخير، السنغالي أليو بادجي، للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.





وتواصل "صدى البلد"، مع سانية ساديو "Sane Seydou"، رئيس نادي كاسا سبور السينغالي، والذي لعب فيه أليو بادجي في بداية مشواره الاحترافي للكشف عن إذا ما تواصل مع اللاعب أم لا.





وأكد "ساديو"، أن اللاعب اتفق مع الأهلي بشكل رسمي، وأنه أخبره في مكالمة دارت بينهما، منذ قليل، أنه سيصل اليوم الخميس إلى القاهرة من فيينا.





وتوصل اللاعب إلى عرض جيد مع النادي الأهلي يتقاضى خلاله اللاعب أكثر من 700 ألف دولار سنويا، مع اسم الأهلي الذي سيتيح له الفرصة إلى العودة إلى أوروبا مجددًا، حيث إن المارد الأحمر ينافس على لقب دوري الأبطال بشكل مستمر.



