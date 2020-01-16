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فن

في عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز.. تعرف على عمرها الحقيقي.. وسر أزمتها مع ريهام حجاج

الخميس 16/يناير/2020 - 03:49 ص
ياسمين وريهام حجاج
ياسمين وريهام حجاج وزوجها
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أحمد إبراهيم
تحتفل اليوم الفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها الـ 40 واستطاعت أن تقدم عددا من الأعمال السينمائية الجيدة التي تحمل طابع الكوميديا. 

تصدرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ترندات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد انتشار خبر انفصالها عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، وزواجه سرًا من الفنانة ريهام حجاج.

وصنع هذا الزواج حالة من الخلاف الشديد الذي وصل إلى "الردح" بين الطرفين، حيث كانت ياسمين حريصة على الرد على خبر زواج ريهام التي بدورها قررت أيضا أن ترد على ياسمين عبد العزيز التي اتهمتها بسرقة زوجها. 

يشار إلى أن ياسمين كانت تزوجت من رجل الأعمال محمد حلاوة عام 2001، ولديها منه ابنان هما ياسمين وسيف الدين، وهي تعد زوجته الثانية، حيث وقت ارتباطه بها كان متزوجًا ولديه أربعة أولاد، ورفض وتزوجها مع احتفاظه بزوجته الأولى.

كان خبر طلاق ياسمين عبدالعزيز فاجأ محبيها، خصوصًا أنها نشرت في شهور الصيف، صورة لها تجمعها وزوجها من إحدى الدول الأوروبية، وهو يقوم بتقبيلها.

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