لأول مرة.. بابا الفاتيكان يعين امرأة في منصب رفيع

عين البابا فرنسيس أمس، الأربعاء، أول امرأة في منصب رفيع بوزارة الخارجية، وهي الوزارة التي يهيمن عليها الرجال وتتولى الشؤون الدبلوماسية والإدارية بالفاتيكان.





وتتولى الإيطالية فرانشيسكا دي جيوفاني (66 عاما) منصبا جديدا بالإدارة في قسم يعرف باسم العلاقات مع الدول، حيث ستعين بدرجة نائب وزير لتصبح فعليا واحدة من نائبين لوزير الخارجية، وفقًا لـ"سكاي نيوز".





ولا تسمح الكنيسة الكاثوليكية سوى بترسيم الرجال قساوسة وعادة ما يقتصر عمل النساء على الأعمال الإدارية غير الظاهرة.



