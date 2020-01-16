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أخبار العالم

لأول مرة.. بابا الفاتيكان يعين امرأة في منصب رفيع

الخميس 16/يناير/2020 - 03:57 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
عين البابا فرنسيس أمس، الأربعاء، أول امرأة في منصب رفيع بوزارة الخارجية، وهي الوزارة التي يهيمن عليها الرجال وتتولى الشؤون الدبلوماسية والإدارية بالفاتيكان.

وتتولى الإيطالية فرانشيسكا دي جيوفاني (66 عاما) منصبا جديدا بالإدارة في قسم يعرف باسم العلاقات مع الدول، حيث ستعين بدرجة نائب وزير لتصبح فعليا واحدة من نائبين لوزير الخارجية، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

ولا تسمح الكنيسة الكاثوليكية سوى بترسيم الرجال قساوسة وعادة ما يقتصر عمل النساء على الأعمال الإدارية غير الظاهرة.

لكن جماعات نسائية، ومنها الاتحاد الدولي للرئيسات العامات للأديرة وهو مظلة تضم الراهبات الكاثوليكيات، تطالب البابا منذ فترة طويلة بتعيين مزيد من النساء في مناصب رفيعة داخل الكيان الإداري للفاتيكان.
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