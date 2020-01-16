انتخابات المحامين تقترب والمنافس غائب.. منتصر الزيات يعلن تراجعه عن الترشح.. وسامح عاشور يجوب المحافظات.. ووكيل النقابة: جداول المحامين أصبحت جاهزة تماما

انتخابات نقابة المحامين تقترب والمنافس غائب

سامح عاشور: يعقد لقاءات مع شباب المحافظات للرد على تساؤلاتهم جبهة الإصلاح: نستطلع رأي أوساط المحامين في المحاكم في المرشح الذي سندعمه مجدي سخي: جداول المحامين أصبحت جاهزة تمامًا لإجراء الانتخابات





أقر مجلس النواب خلال دور انعقاده الرابع، تعديلات قانون المحاماة، والتي كان من ضمنها استحداث مادة تمد لمجلس نقابة المحامين الحالي ستة أشهر لتنفيذ جميع التكليفات التشريعية الواردة بالقانون ومراجعة جداول النقابة العامة للمحامين وجداول انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية، وتنقيتها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إنتهاء مدته ونص القانون على مد مدة مجلس النقابة القائم إلى نهاية المدة المشار إليها او انتهاء مراجعة جداول الانتخابات الجديدة أيهما أقرب.





وألزم القانون فى المادة "62" مجلس النقابة العامة بوضع مدونة للسلوك المهنى للمحاماة تقرها الجمعية العمومية للنقابة وتنشر المدونة وكل تعديل لها فى الوقائع المصرية وتكون ملزمة لأعضاء النقابة ويترتب على مخالفتهم لأحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام مدونة السلوك.





وطبقًا للتعديلات الأخيرة، من المفترض أن تكون إنتخابات النقابة في منتصف العام الجارى ، وفي هذا التقرير نستعرض أبرز ما تم من قبل المجلس بخصوص ما نص علية القانون قبل بدأ الإنتخابات، وما تحركات النقيب الحالي ومعارضيه إستعدادًا لتلك الإنتخابات.





ضبط جداول القيد





كشف مجدي سخي، وكيل مجلس نقابة المحامين، عن أن جداول المحامين أصبحت جاهزة تمامًا لإجراء الانتخابات الخاصة بنقابة المحامين، حيث نجح المجلس في ضبط جداول القيد بالنقابة قبل انتهاء المهلة البرلمانية.





وأوضح سخي أن المهلة البرلمانية ليست للتنقية ولكن لظبط الجداول وإعدادها من أجل الانتخابات، موضحًا أن عدد المقيدين بجداول الجمعية العمومية لا يزيد عن 200 ألف محامٍ، مؤكداُ أن تنقية جداول القيد بدأت منذ عام 2016، لرصد من يفتقدون شروط القيد.





مدونة السلوك





فى أول اجتماع بعد صدور تعديلات قانون المحاماة، أصدر مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، مجموعة من القرارات لضبط القيد بجداول النقابة، ووافق على تشكيل لجنتين لوضع «مدونة السلوك»، وتصور لإنشاء أكاديمية المحاماة، وفقًا للتعديلات الجديدة. كما منح المجلس من تخطت مدة قيده بالجدول العام سنتين، مهلة 6 أشهر للقيد بالجدول الابتدائي





فيما اكد أبو بكر الضوة الأمين العام المساعد لنقابة المحامين ، في تصريحات له، على أن مجلس النقابة لن يحتاج الى مهلة برلمانية أخرى ، مشيرا الى أن مدونة السلوك المهنى سوف تكون على جدول أعمال المجلس القادم .









نظام الانتخابات





قال سامح عاشور، نقيب المحامين، في تصريحات سابقه له إن انتخابات النقابة ستكون بتدريجها الطبيعى عامة ثم فرعيات، مضيفا أن التشكيلات النقابية الحالية قائمة حتى إجراء الانتخابات أيا كان موعدها.









أكاديمية المحاماة





وأكد نقيب المحامين، أنه بداية من عام 2021، سيبدأ العمل بأكاديمية المحاماة التى ستكون الدراسة بها شرطًا للقيد بجداول النقابة، كما ستمنح دبلومة قانونية.









تحركات عاشور في المحافظات.





عقد سامح عاشور نقيب المحامين، عددًا كبيرًا من اللقاءات خلال الشهور الماضية ، لإلقاء الضوء على آخر المستجدات النقابية، إضافة لرده على تساؤلات جميع المحامين خاصة الشباب، وبناء على دعوات يُوجهها السادة المحامين من جميع المحافظات، وفقًا لبيانات النقابة، وهو ما اعتبرة المعارضين نوع من الدعاية الإنتخابيه.





وشهدت الشهور الماضية عددًا من اللقاءات المفتوحة، التى بررها النقيب بأنها تصحيح للكثير من المعلومات المغلوطة لديهم التي تلوثت بها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، كان أبرزها في الإسكندرية، والقليوبية، والفيوم، والأقصر، والمنيا، وبور سعيد، والجيزة، والقاهرة، وقنا.





منتصر الزيات يلمح بالترشح ثم ينسحب





خرج منتصر الزيات ، المرشح السابق على منصب النقيب، فى بث مباشر عبر صفحته على «فيس بوك»، ليرد على استفسارات المحامين بشأن الانتخابات، وأعلن ضمنيًا أنّه يعتزم الترشّح على منصب نقيب المحامين حال وجود اتفاق نقابى عليه، وعقد اجتماعات تشاورية للاتفاق على مرشحين لمجلس النقابة القادم، ضمن فريق المعارضة لـ«عاشور».





وبعد أيام أعلن الزيات، أمين صندوق نقابة المحامين السابق رسميًا، عدم ترشحه في انتخابات نقابة المحامين المقبلة على منصب النقيب.









تعلق جبهه الإصلاح المعارضة لعاشور





من جانبه، قال إبراهيم سعودي، المتحدث باسم جبهة الإصلاح النقابي، الجهه المعارضة لعاشور تعقيبا على إعلان منتصر الزيات رسميا، عدم ترشحه في انتخابات نقابة المحامين المقبلة على منصب النقيب، إن الجبهة تقدر وتثمن هذا الموقف المحترم الذي يعبر بكل وضوح عن التجرد الكامل وإعلاء مصلحة نقابة المحامين ورسالة المحاماة فوق كل اعتبار شخصي.





وأضاف في بيان "موقف منتصر الزيات يأتي تعبيرا منه عن الالتزام الكامل بقرار الجبهة وإعلاء للمصلحة العامة للمحامين"، مؤكدا أن الجبهة سوف تستطلع رأي الشباب والناشطين النقابيين وأوساط المحامين في المحاكم، في المرشح الذي ستدعمه الجبهة قبل إعلان اسمه.



