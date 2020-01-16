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رياضة

في افتتاح البطولة الأفريقية.. منتخب اليد يواجه غينيا ظهر اليوم

الخميس 16/يناير/2020 - 06:17 ص
منتخب اليد
منتخب اليد
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ياسمين تيسير
تنطلق أولى مباريات بطولة أفريقيا لكرة اليد التي تقام في تونس النسخة الـ 24 ظهر اليوم، الخميس، حيث سيواجه المنتخب الأول المصرى نظيره غينيا في المباراة الافتتاحية للبطولة.

ويتواجد المنتخب الأول في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات غينيا والكونغو الديمقراطية وكينيا.

ويشارك في البطولة 17 منتخبا مقسمة على 4 مجموعات بمعدّل 4 منتخبات في كل مجموعة باستثناء 5 منتخبات في المجموعة الرابعة.

ومن المقرر أن يتأهل المنتخب المتوج بلقب البطولة لـ أولمبياد طوكيو 2020 بينما يخوض المنتخب الوصيف وثالث البطولة ملحق يضم وصيف آسيا ووصيف أمريكا الجنوبية ووصيف وثالث أوروبا وأصحاب المراكز من الثاني إلى السابع في مونديال 2019.

وتوج المنتخب بلقب البطولة 6 مرات سابقة حيث يسعى للتتويج بالنجمة السابعة.

وسيواجه المنتخب يوم 17 يناير منتخب كينيا ويختتم مباريات دور المجموعات يوم الأحد بمواجهة الكونغو.
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