السيسي يفتتح أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر.. وبوتين يوافق على استقالة الحكومة الروسية.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

محمد بن زايد: قاعدة "برنيس" العسكرية تعزز دور مصر في منظومة الأمن العربي والاستقرار الإقليمي

اتفاق مبدئي بين مصر والسودان وإثيوبيا على ملء سد النهضة رئاسات العراق: الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة البرلمان العربي: التدخل التركي في ليبيا يزيد الأوضاع تعقيدا إحالة ملف "عزل ترامب" إلى مجلس الشيوخ





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وأبرزت صحيفة "الأنباء" افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي قاعدة برنيس العسكرية، التي تعتبر أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر، مشيرةً إلى أن الرئيس شهد عددًا من الأنشطة التدريبية ضمن المناورة قادر 2020 بقاعدة برنيس، وذلك بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي وعدد من الرؤساء والزعماء ووزراء الدفاع ورؤساء أركان الدول الصديقة.





ونقلت صحيفة "الجريدة" عن الشيخ محمد بن زايد قوله: "قاعدة برنيس العسكرية ومطارها المدني يعززان دور مصر المحوري في منظومة الأمن العربي والاستقرار الإقليمي"، مضيفًا: "سعدت برفقة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في حضور افتتاح قاعدة برنيس العسكرية ومطارها المدني.. إنجازات شاملة، تعزز دور مصر المحوري في منظومة الأمن العربي والاستقرار الإقليمي.. تمنياتنا لها بمزيد من التقدم والازدهار".





وذكرت "الراي" أن وزراء مصر وإثيوبيا والسودان، اتفقوا على الاجتماع مجددا في واشنطن في وقت لاحق هذا الشهر لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن سد النهضة على النيل الأزرق والذي أطلق شرارة أزمة دبلوماسية بين القاهرة وأديس أبابا.





ونقلت الصحيفة عن وزارة الخزانة الأمريكية التي استضافت اجتماعا للوزراء في واشنطن هذا الأسبوع إنهم اتفقوا خلاله على ملء خزان سد النهضة، الذي تكلف أربعة مليارات دولار، على مراحل خلال الموسم المطير، على أن يأخذ ذلك في الحسبان التأثير على المخزون المائي لدى دول المصب.





على الصعيد الإقليمي والعربي، نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن بيان أصدرته الرئاسات العراقية الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان) تأكيده على أهمية الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، مضيفًا: "المجتمعون اكدوا اهمية تلبية متطلبات الاصلاح المختلفة من السياسية والاقتصادية والخدمية "بما يحفظ سيادة العراق وامن العراقيين من تحديات الارهاب".





وركزت "الوطن" على قرار البرلمان العربي، برفض وإدانة قرار تركيا ارسال قوات عسكرية الى ليبيا معتبرا القرار انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الامن، مؤكدًا ان القرار يسهم كذلك في اطالة امد الصراع ويقوض جهود السلام ويعرقل الحل السياسي في ليبيا ويزعزع الاستقرار في المنطقة ويهدد امن دول الجوار الليبي والامن القومي العربي.





دوليًا، قالت "الأنباء" إن رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف تقدم باستقالته للرئيس فلاديمير بوتين، الذي يعتزم تكليف ميدفيديف بمنصب نائب مجلس الأمن الرئاسي، فيما طلب بوتين من مجلس وزراء ميدفيديف الاستمرار في العمل حتى تشكيل مجلس وزراء جديد.





وأفادت "الراي" بأن مجلس النواب الأمريكي، وافق على إحالة قرار الاتهام بحق الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ، استعدادًا لبدء المحاكمة عزله التي يرتقب أن تبدأ، مطلع الأسبوع المقبل.



