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فن

رضوى الشربيني تكشف حقيقة زواجها.. فيديو

الخميس 16/يناير/2020 - 09:17 ص
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
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شروق ابراهيم
أثارت الإعلامية رضوى الشربيني، جدلا واسعا، بعد نشر صورة تجمعها بشقيقها "محمد" خلال عيد ميلاده، بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث علق البعض عليها بأنها تزوجت منه.

وكانت التعليقات: "إيه ده انتي اتجوزتي"، وآخرون: "عقدتينا من الجواز وبقيتي متجوزة في الآخر".

وردت رضوى الشربيني على هذه الشائعة التي طالت تعليقات صورتها مع شقيقها من خلال فيديو بخاصية ستوري بموقع "إنستجرام"، قائلة: "أخويا يا جماعة اللي كنت بقوله كل سنة وانت طيب.. معملتش حاجة".

وتقدم رضوى الشربيني على قناة CBC سفرة برنامج "هي وبس" الذي يهتم بشئون المرأة وحقوقها وكيفية التعامل مع الرجال، وهو ما يعرضها دائما للانتقادات.

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