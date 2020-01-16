قصف إسرائيلي يستهدف مواقع في قطاع غزة.. شاهد

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو، عن قيام الجيش الإسرائيلي بقصف مواقع داخل قطاع غزة، ردا على إطلاق صواريخ على المناطق الحدودية بجنوب إسرائيل في وقت سابق.





ووفقا للتقرير؛ فإن الطائرات الإسرائيلية استهدفت مبنى "السفينة" غرب غزة ومبنى الإدارة المدنية شرق جباليا بشمال القطاع.





وأسفر القصف عن اشتعال النيران في محيط موقع "السفينة" وتضرر عدد من المنازل.





وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي أن 4 صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وتم اعتراض 2 منها من قبل منظومة "القبة الحديدية" للدفاع الجوي.



