AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قصف إسرائيلي يستهدف مواقع في قطاع غزة.. شاهد

الخميس 16/يناير/2020 - 09:22 ص
قصف نيران
قصف نيران
Advertisements
شيرين عادل
عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو، عن قيام الجيش الإسرائيلي بقصف مواقع داخل قطاع غزة، ردا على إطلاق صواريخ على المناطق الحدودية بجنوب إسرائيل في وقت سابق.

ووفقا للتقرير؛ فإن الطائرات الإسرائيلية استهدفت مبنى "السفينة" غرب غزة ومبنى الإدارة المدنية شرق جباليا بشمال القطاع.

وأسفر القصف عن اشتعال النيران في محيط موقع "السفينة" وتضرر عدد من المنازل.

وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي أن 4 صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وتم اعتراض 2 منها من قبل منظومة "القبة الحديدية" للدفاع الجوي.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تكثيف وجود الشرطة في مدينة سديروت بعد رصد هبوط جسم مشبوه مربوط ببالونات في المدينة.
Advertisements

ترشيحاتنا

تعرف على موعد الظهور الأول لـ السنغالي إليو بادجي في الأهلي

رضوى الشربيني تكشف حقيقة زواجها.. فيديو

شاهد.. جمال هنا الزاهد في سن الـ 78 وتعليق صادم لزوجها أحمد فهمي

اهم الأخبار.. الخارجية ترد على أنقرة بشأن غلق لجنة إلكترونية.. شوبير يعلن موقف مباراة الأهلي والهلال السوداني.. وسعد سمير يكشف كواليس مكالمة صلاح

زوجتي لا تصلي ونصحتها كثيرا ولكنها لا تستجيب.. ماذا أفعل معها؟

هل يلزم الوضوء بمجرد الإحساس بالرغبة في قضاء الحاجة؟.. الإفتاء ترد

AdvertisementS

ارتدوا الملابس الثقيلة.. الأرصاد تحذر من طقس غير مستقر حتى السبت

العثور على أشلاء جثة شاب في حقيبة.. والسر في شريط فيديو

اخبار الرياضة.. الكاف يحسم مصير نقل مباراة الهلال والأهلي خارج السودان.. موعد ظهور أليو بادجي مع المارد الأحمر

بفستان قصير.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها في دبي

ني ني ني.. كهربا يعلق على تألقه مع الأهلي أمام طنطا

اخبار الفن.. العمر الحقيقي لـ ياسمين عبد العزيز.. تعليق صادم لـ أحمد فهمي على هنا الزاهد.. تفاصيل الليلة الأخيرة في حياة قتيل نانسي عجرم

رد مصر على بيان الخارجية التركية.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

غيروا المدافعين.. رسالة خالد بيومي لـ أندية الدوري وهجوم الأهلي كلمة السر

في عيد ميلاد دينا عبد الله.. تعرف على عمرها الحقيقي

جت الحزينة تفرح.. عريس يدخل في نوبة ضحك بعدما أصاب عروسته في عينها

تعرف على موعد الظهور الأول لـ السنغالي إليو بادجي في الأهلي

شوبير يعلن موقف مباراة الأهلي والهلال السوداني من إقامتها في الخرطوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات ستروين c3 aircross الجديدة 2020.. صور

بسيطة وعصرية.. شاهد أجمل إطلالات ياسمين عبد العزيز فى عيد ميلادها

العثور على أشلاء جثة شاب في حقيبة.. والسر في شريط فيديو