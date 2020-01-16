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أخبار العالم

واصفا القوات المسلحة بالشجاعة.. ظريف يكشف متى علم الرئيس الإيراني بما حدث للطائرة الأوكرانية

الخميس 16/يناير/2020 - 12:32 م
وزير الخارجية الإيراني،
وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف
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دعاء أبوهشيمة
قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن الرئيس حسن روحاني عرف أن القوات المسلحة الإيرانية هي التي أسقطت الطائرة الأوكرانية بعد يومين من الحادث.

ووفقا لـ شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال ظريف، في كلمة له بمؤتمر في الهند أمس، الأربعاء: "الحقيقة أني أنا كوزير خارجية والرئيس روحاني لم نعرف ما حدث للطائرة تحديدا إلا بعد يومين، وأكدنا ضرورة أن يعرف الناس مساء الجمعة أو صباح السبت".

وأضاف: "تظاهر الناس في الشوارع بطهران لسبب واحد، هو أنه تم الكذب عليهم ليومين.. كانوا غاضبين لأنهم كانوا يتوقعون أن تكشف الحكومة عن ما حدث فورا".

واعتبر ظريف أن القوات المسلحة الإيرانية: "أظهرت شجاعة كافية بالإعلان عن مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة الأوكرانية".

وكانت طائرة أوكرانية من طراز بوينج 737 قد سقطت بعد دقائق من إقلاعها، صباح الأربعاء الماضي، من مطار "الإمام الخميني" جنوب غرب العاصمة طهران، ما أدى إلى مصرع جميع ركابها البالغ عددهم 167 شخصا وغالبيتهم إيرانيون والطاقم المؤلف من 9 أفراد، فيما أعلنت القوات المسلحة الإيرانية يوم السبت، بعد إجراء التحقيقات اللازمة، بأن الطائرة سقطت بصاروخ أطلقه الدفاع الجوي إثر خطأ بشري وغير متعمد.
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