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فن

في عيد ميلاد دينا عبد الله.. بطلة الحفيد تكشف حقيقة سقوطها من الدور الـ13

الخميس 16/يناير/2020 - 05:00 م
دينا عبد الله
دينا عبد الله
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قسم الفن
يصادف اليوم الخميس 16 يناير عيد ميلاد الفنانة دينا عبدالله التي اشتهرت بمشاركتها في فيلم "الحفيد" ودخلت مجال الفن وهي في الثالثة من عمرها من خلال فيلم "السلم الخلفي".

ومن خلال ذلك التقرير تعرف علي حقيقة سقوطها من الدور الـ13 أثناء تصوير فيلم "السلم الخلفي".

وكشفت الفنانة دينا عبد الله كواليس فيلم "السلم الخلفي" من خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس.

وقالت دينا عبد الله: "أثناء تصوير فيلم السلم الخلفي وأنا في الثالثة من عمري استعان مخرج الفيلم بعروسة "ديكور" في نفس طولي وارتدائها نفس ملابسي لتصوير مشهد السقوط من الدور الـ 13 ولكن في الحقيقة أنا سقطت فعلا ولكن من مسافة نص متر تقريبا، وأنا أتذكر كانت والدتي خائفة للغاية من ذلك المشهد".
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