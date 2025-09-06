مؤشرات أسعار الحج السياحي 1447هـ ورسوم جدية الحجز

يبحث الراغبين في أداء المناسك العام الهجري الجاري عن أسعار الحج السياحي، حيث بدأت شركات السياحة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء الحج للموسم الجديد 1447 هجريا.

وأكد يسري السعودي، عضو اللجنة العليا للحج وعضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أن أسعار برامج الحج في الموسم المقبل من المتوقع أن تتقارب مع أسعار الموسم الماضي دون زيادات ملحوظة.

كشف السعودي في تصريحات صحفية أن موسم العمرة هذا العام يسير بنجاح ملحوظ، وأن غرفة شركات السياحة تبذل جهودًا كبيرة لإزالة العقبات التي تواجه الشركات المصرية العاملة في هذا القطاع الحيوي.



توقيع مبكر لعقود الحج السياحي

من جانبه، أوضح ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ونائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن توقيع عقد خدمة الحج السياحي مبكرًا مع شركة "الراجحي لخدمات الحج" بالمملكة العربية السعودية يعد خطوة مهمة لضمان تقديم خدمات متميزة لحجاج السياحة بكافة مستوياتها داخل المشاعر المقدسة، مؤكدًا أن مستوى الخدمات المقدمة للحجاج المصريين يعد من بين الأعلى مقارنة بدول أخرى.

تنظيم الحج

وأشار تركي في تصريحات صحفية، إلى أن قطاع السياحة المصري يمتلك خبرة طويلة في تنظيم رحلات الحج السياحي، مع وجود تعاون وثيق مع الشركات السعودية لتطوير مستوى الخدمات المقدمة، سواء خلال موسم العمرة أو الحج، بما يضمن راحة الحجاج المصريين وتقديم تسهيلات متطورة.

غرفة السياحة وكيل معتمد أمام السعودية

بدوره، صرح أحمد وحيد، عضو الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن غرفة شركات السياحة ستكون الممثل الرسمي "رأس التضامن" لكافة شركات السياحة المصرية المنظمة لرحلات الحج السياحي في تعاملاتها مع الجهات السعودية خلال موسم 1447 هـ، لافتًا إلى أن كل تضامن فرعي سيضم نحو 47 حاجًا على الأقل، ما يتيح مرونة أكبر في التعاقدات وضمان انسيابية الإجراءات.

أسعار برامج الحج السياحي 5 نجوم

وكشف وحيد في تصريحات صحفية له، أن أسعار برامج الحج السياحي الفاخر (فئة الـ5 نجوم) ستتباين وفق موقع السكن من الحرم المكي، حيث تصل تكلفة البرنامج في حالة الإقامة بعمائر سكنية «كدانة» بمشعر منى إلى 650 ألف جنيه دون تذاكر الطيران، بينما تبلغ تكلفة البرنامج للحجاج المقيمين على بعد لا يتجاوز 250 مترًا من الحرم مع الإقامة بمخيمات في منى نحو 580 ألف جنيه، فيما يصل سعر البرنامج للسكن الذي يبعد من 250 إلى 1250 مترًا عن الحرم إلى نحو 520 ألف جنيه.

حصة التأشيرات المخصصة لفئة الـ5 نجوم

وأشار إلى أن عدد تأشيرات الحج السياحي المخصصة لفئة الـ5 نجوم سيتراوح ما بين 7500 إلى 8000 تأشيرة، وهو ما يعكس حجم الطلب الكبير على هذه الفئة وما تتضمنه من خدمات متقدمة.

رسوم جدية الحجز

وأوضح وحيد أن رسوم جدية الحجز ستختلف بحسب الفئة، حيث تصل في البرامج الاقتصادية إلى 80 ألف جنيه، بينما تبلغ 100 ألف جنيه للمتقدمين لبرامج فئة الـ5 نجوم العادية، وتصل إلى 130 ألف جنيه لبرامج الـ5 نجوم التي تشمل الإقامة في عمائر سكنية «كدانة» بمشعر منى.

استقرار الأسعار في المستوى الاقتصادي

ولفت إلى أن الأسعار في برامج المستوى الاقتصادي لن تشهد زيادات أيضًا مقارنة بالعام الماضي، ما يعزز فرص استفادة شريحة أوسع من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج وفق برامج منخفضة التكلفة نسبيًا.

استعدادات مكثفة للموسم الجديد

تعمل غرفة شركات السياحة، بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، على إنهاء جميع الترتيبات الخاصة بموسم الحج المقبل بشكل مبكر، بما في ذلك الحجز والإقامة والنقل بين المشاعر، لتفادي أية مشكلات قد تطرأ ولضمان راحة وسلامة الحجاج المصريين.



يأتي ذلك تماشيا مع الضوابط السعودية والمصرية المنظمة للحج ، كما يأتي تنفيذا للمقترحات التي توصلت إليها لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة خلال اجتماعاتها مع الشركات الفترة الماضية لمناقشة أهم الأفكار والمقترحات حول موسم الحج الجديد.



وقد تم الاتفاق خلال تلك الاجتماعات على البدء سريعا في إجراءات تسجيل المواطنين الراغبين في الحج السياحي تنفيذا للمستجدات التي طرأت على إجراءات تنفيذ الحج.



وناشدت غرفة السياحة جميع المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي هذا العام سرعة التقدم إلى شركات السياحة , ومراعاة أن إجراءات الحج قد بدأت مبكرا هذا العام وستنتهي مبكرا أيضا , كما ناشدت الغرفة المواطنين التقدم مباشرة إلى شركات السياحة وفروعها المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية والبعد عن الوسطاء والسماسرة ضمانا لحقوق المواطنين وحرصا على سلامتهم

وقد تقرر فتح باب تسجيل المواطنين الراغبين في برامج الحج السياحي لدى شركات السياحة حتى نهاية شهر سبتمبر الحالي , حيث من المتوقع أن يغلق باب التقديم للحج السياحي بنهاية سبتمبر طبقا للإجراءات المنظمة للحج , على أن يتم ذلك بالتوازي مع جهود كل من وزارة السياحة والآثار وغرفة الشركات وكذلك اللجنة العليا للحج والعمرة بالوزارة لوضع ضوابط الحج السياحي والتي ستتضمن كافة الإجراءات والآليات المنظمة للحج



وقد أعدت لجنة السياحة الدينية بالغرفة تقريرا شاملا بكافة المقترحات والمناقشات التي تمت خلال اجتماعاتها مع شركات السياحة وتم رفعه إلى الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار واللجنة العليا للحج والعمرة استعدادا لوضع اللمسات الأخيرة على ضوابط الحج التي سيتم رفعها وعرضها على السيد وزير السياحة والآثار تمهيدا لاعتمادها



وقد شهدت المناقشات تحديد أهم سلبيات موسم الحج الماضي وآليات تجنبها وطرح بدائل لها ، وكذلك أهم الإيجابيات لمضاعفتها ، بجانب مناقشة وجهة نظر أصحاب الشركات وآرائهم فيما هو مطلوب ومنتظر في ضوابط الموسم الجديد وبما يضمن نجاحه وحماية حقوق الحجاج وشركات السياحة



كما شهدت المناقشات إجماعا بين كافة شركات السياحة على ضرورة مواجهة عمل السماسرة والوسطاء والكيانات غير الشرعية في تنظيم رحلات الحج والعمرة بالمخالفة للقانون ، والضرب بيد من حديد على تلك الظاهرة الخطيرة التي تسبب أضرار كبيرة للمواطنين والشركات على حد سواء كما أنها تضيع حقوق المواطنين من الحجاج والمعتمرين وتعرض سلامتهم للخطر .