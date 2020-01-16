1 أبريل.. نظر الطعن على إعدام قاتل طفليه في ميت سلسيل

حددت محكمة النقض، جلسة 1 أبريل المقبل، لنظر طعن المتهم محمود نظمي، على حكم الجنايات الصادر بإعدامه شنقا لاتهامه بقتل طفليه ريان ومحمد وإلقائهما من أعلى كوبري فارسكور بمحافظة دمياط إلى نهر النيل.



وكانت قد قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة، فى أبريل 2019 بالإعدام شنقا بإجماع الآراء علي محمود نظمي محمد السيد 32 سنة والمتهم بقتل طفليه "ريان ومحمد" في ميت سلسيل بعد استطلاع الرأي الشرعي لمفتي الديار المصرية في قرار إعدامه، بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد للطفلين بإلقائهما من أعلى كوبري فارسكور بمحافظة دمياط في أول أيام عيد الأضحى الماضي.

