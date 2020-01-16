"بهبيت الحجارة" تروي تاريخ إيزيس وبطليموس وأبو الهول في الدقهلية

هل الآثار تتكلم؟.. سؤال قد يبدو غير منطقي للكثيرين، لكن الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية في وزارة السياحة والآثار حولته الي واقع ، وذلك في السلسلة التي تصدرها تحت عنوان "آثار تتكلم".



قال د.محمد شعبان معاون وزير الآثار للخدمات الرقمية والمشرف على الإدارة إن السلسلة تأتي ضمن أفكار الإدارة والعاملين بها لنشر الوعي الأثري بين الناس بطريقة مختلفة،وتعريفهم بالمواقع الأثرية وأهم المعلومات عنها، وذلك تماشيًا مع سياسة الوزارة في التواصل مع الناس دائما.



وجاء الإصدار الجديد من السلسلة عن منطقة "بهبيت الحجارة"، وتقول: أنا بهبيت الحجارة، أقع بمحافظة الدقهلية على بعد حوالى 7 كيلو غرب مدينة سمنود وحوالى 15كم شمال قرية أبوصير، وحوالي 10كم غرب المنصورة ، وحوالى 8 كم جنوب غرب مدينة طلخا.



وتم بنائي لأكون معبدا لعبادة (إيزيس)، وأستخدم الجرانيت الأسود والوردى في بنائي، وعُرفت باسم (بر- حبيت) وأيضا (ست – واح – اخت)، و عُرفت فى العصر اليونانى بـ (إيزيوم أو إيزوبولس و إيزيديس)، أما فى العصر القبطى فقد عُرفت (بهبيوس أو بابيت) والتى أشتق منها فيما بعد (بهبيت الحجر).



ويرجع بنائى إلى الأسرة الثلاثين حيث قام "نخت نبو الثاني" بتأسيس المعبد الكبير (360-342 ق. م) وتم تخصصيه لأسرة أوزوريس، ثم ظل المعبد معروفا لليونانيين والبطالمة وقد قام كل من بطليموس الثاني وبطليموس الثالث بإكمال زخرفة المعبد. وهناك استمرارية واضحة للزخرفة والتصميم منذ الأسرة الثلاثين وما بعدها ، وقد كنت أربط بين المدينة ومعبد سيبنيتوس .



وتشغل أطلالى حاليا مساحة 80×55 م وكان لى طريق احتفالى أصطف بتماثيل أبو الهول "لنخت نبو الثانى" تم العثور على أحدها فى قناة نخت نبو الثانى المبنية غرب هذا الطريق الاحتفالى، ويؤدى الممر الاحتفالى إلى واجهة بطليموس الثالث وقاعة الأعمدة.



وتم العثور على كسرات كثيرة من أعمدة الجرانيت الأحمر التي تنتمي إلى قاعة الأعمدة ، أيضا يوجد كتل كبيرة من الجرانيت الأسود، والتي تجسد سلما إلى السطح في الجانب الجنوبي من القاعة.



وإلى الشرق من هذه القاعة يوجد قدس الأقداس الخاص بإيزيس، المبني من الجرانيت الرمادي والذي قام بتشييده بطليموس الثالث.وكان لى ثلاث مقصورات لأوزوريس في شرق قدس الأقداس.



وكانت بى مقصورات أخرى على السطح بعض من هذه المقصورات بناها "نخت نبو الثاني"، وكان يحيط بى سور دفاعي مبنى من الجرانيت. ويحيط بمنطقتى بالكامل سياج من الطوب اللبن ابعاده362 ×210م ولايزال الجدار الشمالى والجنوبى باقيا.