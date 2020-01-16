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أخبار العالم

بريطانيا تكشف عن موقفها من المشاركة في مؤتمر برلين

الخميس 16/يناير/2020 - 01:49 م
رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، مشاركة رئيس الوزراء بوريس جونسون في مؤتمر برلين بشأن ليبيا المقرر عقده، الأحد المقبل.

ودعت الحكومة الألمانية، القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، للمشاركة بمؤتمر برلين حول ليبيا.

وأكدت مصادر ليبية أن المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، أبلغ وزير الخارجية الألماني بموافقته على حضور مؤتمر برلين.

كما أعلن أيضا رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، مشاركته في المؤتمر من أجل التسوية الليبية.

وقبل قليل، أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون سيحضر مؤتمر برلين بشأن ليبيا، المقرر عقده الأحد المقبل.
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