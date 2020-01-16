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تكنولوجيا

رغم قرار ترامب.. Huawei باعت 240 مليون هاتف ذكي في 2019

الخميس 16/يناير/2020 - 05:01 م
صدى البلد
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كريم جمال
كشفت شركة هواوى الصينية عملاق صناعة الهواتف فى العالم وأحد أصحاب أكبر الحصص التسويقية عن حجم مبيعات هواتفها، والذى تخطى 240 مليون هاتف ذكى فى عام 2019.

وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، قال Xu Zhijun رئيس شركة هواوى إنه يامل ارتفاع مبيعات شركته بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضى، ليصل حجم الاستثمارات إلى 123 مليار دولار أمريكى.

يُذكر أن هاتف Mate 30 بمفرده باع 12 مليون نسخة حول العالم بعد أن احتفلت الشركة ببيع أكثر من 7 ملايين نسخة من هاتفها الجديد فى الشهر الماضى.

وقال ريتشارد يو المدير التنفيذى لشركة هواوى الصينية إن مبيعات نسخة Mate 30 استطاعت النجاح رغم كل المعوقات التي واجهتها، كان أصعبها قرار حكومة ترامب ضد المصنع الصينى.

ويمتلك هاتف ميت 30 Mate كاميرا رباعية بدقة 40 و40 ميجابيكسل بالإضافة لكاميرا دقة 8 ميجابيكسل ومنظار بقوة 5 زوم لتوفير أفضل تجربة تصوير على الإطلاق.

ويأتى الهاتف على معالج قوى من نوع Kirin 985، وسيدعم تقنية الاتصال بالجيل الخامس 5G، بالإضافة لميزة الشحن السريع 55W fast-charging والشحن اللاسلكي.

ولعل أبرز الميزات لجذب الإنتباه حول هذا الهاتف هو عدم دعمه لخدمات جوجل عقب مشكلة هواوى مع حكومة ترامب، إلا أن الهاتف يوفر كل التطبيقات لمستخدميه بكل سهولة.

ولا يختلف الهاتف عن شقيقه الأكبر فى التصميم كثيرًا، ولكنه يتفوق عليه فى بعض المواصفات، من أجل المنافسة بقوة على لقب flagship العام.
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