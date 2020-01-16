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اقتصاد

2.9 مليار جنيه حصيلة جمارك الدخيلة والسخنة في ديسمبر 2019

الخميس 16/يناير/2020 - 03:25 م
صدى البلد
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محمد يحيي
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من قبل رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار، وتخفيف العبء عن كل أفراد المجتمع خاصة الفئات الأولى بالرعاية، والطبقة المتوسطة.

تلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بإجمالي الضرائب و الرسوم الجمركية، والرسوم الأخرى المُحصلة بمينائي «الدخيلة والسخنة » خلال شهر ديسمبر 2019 والتي بلغت نحو 2.9 مليار جنيه، حيث بلغت الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الدخيلة» حوالى 1.6 مليار جنيه في حين بلغت الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «السخنة» نحو 1,3مليار جنيه.

أشار التقرير إلى أن الإدارة المركزية لجمارك «الدخيلة» أفرجت عن مشمول 6990 شهادة جمركية وارد نهائي خلال شهر ديسمبر 2019، لجميع البضائع العامة، والسلع الاستراتيجية مثل: «القمح، والسكر، وفول الصويا، والذرة»، كما أفرجت أيضًا الإدارة العامة لجمارك السخنة عن مشمول 4566 شهادة جمركية وارد نهائي بإجمالي 11518 حاوية، لافتة أن البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع (مكونات تكييف، وثلاجات، ومراوح، وأقمشة، وأخشاب، وخيوط)، إضافة إلى قطع غيار أجهزة كهربائية وأجزائها، وإكسسوارات التليفون المحمول ولعب الأطفال، وإكسسوارات نسائية.

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد لجمارك «الدخيلة» خلال شهر ديسمبر 2019 بلغ نحو 261 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عنها نحو 1,3 مليار جنيه، في حين بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد لجمارك «السخنة» نحو 409 ملايين جنيه، وبلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالى 897 مليون جنيه.

أضاف التقرير أنه تم تصدير مشمول 1728 شهادة بجمارك «الدخيلة» بنظم التصدير المختلفة «نهائي، سماح مؤقت، دروباك» بقيمة 1,6 مليار جنيه، وبلغت الرسوم المُحصلة الصادرة عن البيانات الجمركية، التي تم تصدير مشمولها من جمارك «الدخيلة» خلال شهر ديسمبر 2019 نحو 5 ملايين جنيه، لافتًا إلى أنه تم تحصيل رسوم زيادة وزن عن عدد 546 بيانا جمركيا بقيمة 1,8 مليون جنيه، بينما قامت جمارك السخنة بتصدير مشمول 1248 شهادة بقيمة 1,2 مليار جنيه، وتم تحصيل رسوم الصادر بمبلغ 7 ملايين جنيه ، مشيرًا إلى أن الأصناف المُصدرة شملت «دريس برسيم، رخام، رمال، فوسفات، فايبر جلاس».
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