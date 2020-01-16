برلماني: السجون المصرية تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الإفراج عن عدد من السجناء بموجب عفو رئاسى، يأتى فى إطار حرص القيادة السياسية على لم شمل الأسرة المصرية، وبناء مجتمع متماسك، ومنح هؤلاء السجناء فرصة لتصحيح مسار حياتهم والتفكير فى مستقبلهم ومستقبل ابنائهم، وعليهم ان يكونوا على قدر من المسئولية، وأن يكونوا عنصرا فعالا فى المجتمع.



وأوضح عابد فى بيان صحفى له ، أن السنوات الأخيرة شهدت الافراج عن الكثير من السجناء بموجب عفو رئاسى، وهذا يؤكد التطورات الكبيرة التى حققتها الدولة المصرية فى ملف حقوق الإنسان، وأكبر رد على مزاعم بعض التقارير المشبوهة حول الأوضاع فى مصر، ولكن دائما ما يكون الرد على أرض الواقع، لمواجهة هذه الشائعات والأكاذيب التى لا يراد منها سوى تشويه الصورة فقط، حيث سبق وأن تم الاشادة من قبل منظمات عالمية فى حقوق الإنسان بأوضاع السجون فى مصر التى شهدت أيضا تطورا كبيرا، وكل هذا مثبت بالصوت والصورة فى العديد من الزيارات.



وأضاف عابد، أن السجون المصرية تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان في ملف السجون، من خلال توفير غذاء صحي للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وانتاجية من مزارع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي والتي تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وتوفير إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائي والعلاجي، تم استحداث عنابر للنزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذي يلائم حالتهم الصحية،وعلاج المدمنين حتى يخرجوا للمجتمع وقد تعافوا من خطر الإدمان.



الجدير بالذكر أن قطاع السجون أفرج اليوم عن 443 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي وذلك استمرارًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة عيد انتصار السادس من أكتوبر لعام 2019.

