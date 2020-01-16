إسرائيل تحظر إرسال البعثات الطلابية إلى إثيوبيا.. اِعرف السبب



وقالت قناة "i24" الإسرائيلية إنه تم تعليق العشرات من الرحلات، التي كان من المقرر أن تخرج العام الجاري إلى حيز التنفيذ.



وقالت وزارة التربية الإسرائيلية: "تقرر عدم إرسال بعثات طلابية إلى إثيوبيا في هذه المرحلة، بعد توجيهات الجهات الأمنية، وتحذيرات من السفر من جانب وزارة الخارجية".



وأضافت الوزارة، أنه سيتم إجراء تقييم آخر للأوضاع في الأيام القادمة.



وفي أغسطس من العام 2018، عُثر على جثمان الطالبة الإسرائيلية المفقودة آية نعامنة (21 عاما) في صحراء اثيوبية، حيث كانت ضمن بعثة طُلابية.



وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن آية توفيت على الارجح نتيجة سقوط، بعد انفصالها عن مجموعتها خلال جولة.



والعلاقات بين إثيوبيا وإسرائيل ممتازة، حيث زار رئيس الحكومة آبي أحمد إسرائيل مؤخرا. لكن الأمن الإسرائيلي يرجّح إمكانية وجود خلايا تابعة لتنظيم "الشباب" الصومالي الموالي للقاعدة في إثيوبيا.



وتقول هيئة مكافحة الإرهاب الخاضعة لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، إن "هناك تهديدا محتملا ومستمرا، لإلحاق الأذى بالإسرائيليين اليهود، الذين يعيشون في المقاطعة الصومالية شرق إثيوبيا، والحدود مع جيبوتي"، محذرة من أن "الإرهاب قد يمتد إلى عمق إثيوبيا". واستندت إسرائيل بذلك على إحباط الأمن الإثيوبي في إبريل 2019، العديد من الهجمات في عمق إثيوبيا، لا سيما العاصمة اديس أبابا.

أصدرت وزارة التربية في إسرائيل، اليوم الخميس، قرارا بحظر إرسال بعثات طلابية إلى إثيوبيا، بناء على تقرير أمني عبّر عن خشيته من تهديد مُحتمل في القارة الأفريقية.