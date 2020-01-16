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أخبار العالم

رسالة وداع إلى الجبير من السفير البريطاني بالسعودية .. تفاصيل

الخميس 16/يناير/2020 - 05:07 م
عادل الجبير وسفير
عادل الجبير وسفير بريطانيا بالسعودية سايمون كوليس
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على صالح
دعا سفير المملكة المتحدة لدى السعودية، وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير لتوديعه في نهاية فترة بعثته إلى المملكة.

وصرح سفير المملكة المتحدة في الرياض، سايمون كوليس، لصحيفة «اراب نيوز» بأنه سينهي دوره كسفير بريطاني لدى السعودية نهاية الشهر الجاري، بعد خمس سنوات قضاها في منصبه.

كما ناقش السفير البريطاني مع الجبير القضايا الإقليمية، وقدم كوليس رسالة شكر مع أطيب التمنيات للجبير.


وذكرت سفارة المملكة المتحدة بالرياض: «نعرب عن الشرف الذي نشعر به، لأن سايمون كوليس عمل كسفير بريطاني، وخاصة في مثل هذا الوقت المهم للمملكة العربية السعودية، وأكد التزام المملكة المتحدة بالشراكة الاستراتيجية في إطار رؤية السعودية 2030».

وفي نوفمبر الماضي، قال كوليس: «إن المملكة المتحدة شريك استراتيجي مع المملكة العربية السعودية في تقديم رؤية 2030، وهو برنامج طموح يهدف إلى بناء مجتمع نابض بالحياة واقتصاد مزدهر».

وأشاد الجبير خلال لقائه بجهود السفير البريطاني في تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين، و استعرضا العلاقات الثنائية، وناقشا سبل تطويرها في مختلف المجالات.
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