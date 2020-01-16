الجامعة المصرية اليابانية تعلن عن المنح الأفريقية "تيكاد 7" للعلوم والتكنولوجيا

اعلن مكتب جايكا مصر عن افتتاح برنامج المنح للبلاد الأفريقية في الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا "E-JUST" بدءًا من سبتمبر 2020 وذلك في سياق التعاون بين الحكومة المصرية والحكومة اليابانية.



وتعد هذه المنحة إحدى الأنشطة لصقل الموارد البشرية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابداع للمساهمة في تنمية الدول الإفريقية التى تم طرحها للمناقشة في "خطة يوكوهاما التنفيذية 2019" خلال تيكاد 7 في أغسطس 2019.



وقالت جايكا في بيان لها اليوم : ولهذا، سوف تزيد E-JUST عدد القبول للطلبة من الدول الأفريقية من خلال مشاركة التكلفة بين مصر واليابان (تعاون جايكا الفني).



ويشار الي انه تم إنشاء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا "E-JUST" في عام 2010 بمدينة برج العرب الجديدة، الاسكندرية في مصر من خلال اتفاقية ثنائية بين حكومتى مصر واليابان.



كما يتم تنفيذ مشروع التعاون الفني للحكومة اليابانية من خلال جايكا، بالتعاون مع الجامعات التعاونية اليابانية (13 جامعة اعتبارًا من يناير2020)، حيث تدعم جايكا إنشاء وإدارة الأقسام والمدارس، ويشمل ذلك تنفيذ التعلم العملي في مجال الهندسة والتعلم من خلال التجارب العملية بالمعامل ونظام الندوات.



واستقبلت "E-JUST"، ا27 طالبا أجنبيا من الدول الإفريقية (اعتبارًا من يناير 2020) لتكون مركزًا للتميز في التعليم العالي والتقدم البحثي، ليس فقط في مصر، بل أيضًا في الشرق الأوسط وأفريقيا.



وذكرت جايكا ان عمليات تطوير الجامعة مستمرة دائما لتتميز وتصل إلى أعلى المراكز بجهود كل من الحكومتين.



وسيبدأ التسجيل لهذه المنحة من سبتمبر 2020، حيث تستهدف الى استقبال 150 من الموارد البشرية المتميزة من أفريقيا في كليات الدراسات العليا بالجامعة.



كما تهدف المنحة تطوير كفاءات الموارد البشرية في مجال العلوم والتكنولوجيا والابداع في اتجاه شبكة العلوم والتكنولوجيا والابداع الأفريقية المستقبلية وما بعد.



وفيما يتعلق بعدد الطلاب فبينت جايكا ان المنحة تستهدف تقريبا 150 طالب دراسات عليا، على أن يتم توزيع العدد على 3 سنوات على دفعات.



وألمح الي ان شروط القبول تكمن في أن يكون سن المتقدمين أقل من 30 سنة في 1 سبتمبر 2020 وأن يكونوا باحثين أو معلمين منتمين لجامعات أو مؤسسات بحثية في أفريقيا ويحتاجون الى الماجستير، أو أن يكونوا طلابا جامعين.



وكشفت انه سيتم فتح باب التقديم اليوم 16 يناير 2020 علي ان يكون 15 فبراير 2020 آخر موعد للتقديم عبر الإنترنت.



وفيما يتعلق بمجالات الدراسة كشفت جايكا انها تتمثل في اقسام كلية الهندسة " كلية الإلكترونيات والاتصالات وهندسة الكمبيوتر وكلية هندسة التصميم الإبداعي و كلية الطاقة والبيئة والهندسة الكيميائية والبتروكيماوية وكلية الدراسات العليا للعلوم الأساسية والتطبيقية."

