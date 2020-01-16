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حوادث

سيلفي الموت .. فتاة تسقط في النيل أثناء التقاط صورة بالدقهلية

الخميس 16/يناير/2020 - 06:36 م
الحماية المدنية
الحماية المدنية
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همت الحسينى
تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية من إنقاذ طالبة سقطت من أعلى كوبري الهابي لاند في مدينة المنصورة أثناء التقاط صورة سيلفي لها، واختل توازنها وسقطت في مياه النيل.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، ورود إشارة بسقوط فتاة من أعلى كوبري.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشالها، كما هرعت سيارة الإسعاف لنقلها إلى المستشفى وإنقاذها وإجراءات الإسعافات الطبية اللازمة لها.

تبين أن الفتاة تدعى "سلمى. س. أ"، 18 عاما، مقيمة في نوسا الغيظ، ، وأنها وقفت على الكوبري لالتقاط صورة سيلفي بهاتفها المحمول، ولكن اختل توازنها وسقطت في المياه ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
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