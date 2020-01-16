خفض أسعار الفائدة.. خبير اقتصادي يكشف توقعاته بشأن قرار المركزي اليوم

توقع الدكتور رضا لاشين رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية أن يتم تخفيض سعر الفائدة ما بين( 0.5%-1% ) خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، أول اجتماعات المركزي لبحث أسعار الفائدة خلال 2020.



وأوضح رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية لـ صدى البلد أن أسعار الفائدة الحالية مستقرة عند 12.25%، 13.25% ايداع واقراض مع بداية الانعقاد الاول للسنة الجديدة، ومع أول اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى بتشكيلها الجديد الصادر بقرار رئيس الجمهورية يوم 27 نوفمبر الماضى.



وأشار إلى أن قرار المركزي اليوم بشأن أسعار الفائدة سيكون نافذا لمدة شهر ونصف قادمة.



وأرجع الخبير الاقتصادي توقعاته لارتفاع معدل التضخم نسبيا خلال ديسمبر الماضى إضافة إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي والذي دفع كل البنوك المركزية نحو خفض أسعار الفائدة او تثبيتها على الاقل – هذا وقد تم النزول بسعر الفائدة 2%خلال عام و 4.5% خلال 2019، ليكون اجمالى النزول 6.5%، لتقترب أسعار الفائدة بذلك من مستواها قبل الثورة وقبل التعويم والذى سيأتى متماشيا مع سياسة واتجاه الدولة نحو انعاش القطاع الصناعى بزيادة ضخ الاستثمارات وتقليل تكلفة الانتاج وتخفيض الاسعار بالتزامن مع النزول بتكلفة التمويل و زيادة معدلات الإقراض.



بالإضافة إلى تقليل تكلفة الديون على الموازنة العامة للدولة وتحقيق فوائض بها وايضا لتشجيع الاستثمار في قطاعات الاقتصاد المختلفة على رأسها قطاعات السياحة والعقارات والبورصة.