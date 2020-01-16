AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الاتحاد يتعادل 1-1 أمام بيراميدز في الدوري.. صور

الخميس 16/يناير/2020 - 09:36 م
جون انطوي وسط لاعبي
جون انطوي وسط لاعبي الاتحاد السكندري
Advertisements
محمد رشاد
رفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري الخروج من المربع الذهبي في الدوري المصري واقتنص تعادلًا ثمينًا مع بيراميدز (1-1) في الجولة 13 على استاد المكس بالإسكندرية.

التعادل رفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 22 نقطة في المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد بيراميدز إلى 20 نقطة ليظل في المركز الخامس، ليرفض الاتحاد الهزيمة وتبادل المراكز في الجدول مع منافسه.

وتكفل عماد السيد بتسجيل هدف التقدم لفريق بيراميدز عن طريق الخطأ في مرمى فريقه بعد عرضية من ضربة ركنية حاول إبعادها بقبضة اليد لكنه وضعها في مرماه في الدقيقة 14.

وتعادل محمد أنور لفريق الاتحاد السكندري بعد لمسة من سيسيه داخل منطقة الجزاء ليحولها لاعب الاتحاد بالكعب بطريقة رائعة إلى الشباك ليتعادل للفريق السكندري في الدقيقة 51.
الاتحاد يتعادل 1-1 أمام بيراميدز في الدوري.. صور
الاتحاد يتعادل 1-1 أمام بيراميدز في الدوري.. صور
الاتحاد يتعادل 1-1 أمام بيراميدز في الدوري.. صور
الاتحاد يتعادل 1-1 أمام بيراميدز في الدوري.. صور
الاتحاد يتعادل 1-1 أمام بيراميدز في الدوري.. صور
الاتحاد يتعادل 1-1 أمام بيراميدز في الدوري.. صور
الاتحاد يتعادل 1-1 أمام بيراميدز في الدوري.. صور
الاتحاد يتعادل 1-1 أمام بيراميدز في الدوري.. صور
الاتحاد يتعادل 1-1 أمام بيراميدز في الدوري.. صور
الاتحاد يتعادل 1-1 أمام بيراميدز في الدوري.. صور
الاتحاد يتعادل 1-1 أمام بيراميدز في الدوري.. صور
الاتحاد يتعادل 1-1 أمام بيراميدز في الدوري.. صور
الاتحاد يتعادل 1-1 أمام بيراميدز في الدوري.. صور
الاتحاد يتعادل 1-1 أمام بيراميدز في الدوري.. صور
الاتحاد يتعادل 1-1 أمام بيراميدز في الدوري.. صور
الاتحاد يتعادل 1-1 أمام بيراميدز في الدوري.. صور
الاتحاد يتعادل 1-1 أمام بيراميدز في الدوري.. صور
الاتحاد يتعادل 1-1 أمام بيراميدز في الدوري.. صور
الاتحاد يتعادل 1-1 أمام بيراميدز في الدوري.. صور
الاتحاد يتعادل 1-1 أمام بيراميدز في الدوري.. صور
الاتحاد يتعادل 1-1 أمام بيراميدز في الدوري.. صور
الاتحاد يتعادل 1-1 أمام بيراميدز في الدوري.. صور
الاتحاد يتعادل 1-1 أمام بيراميدز في الدوري.. صور
الاتحاد يتعادل 1-1 أمام بيراميدز في الدوري.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاتحاد يفوز على الإسماعيلي 3-0 في الدوري ..فيديو

الأهلي يعود للتدريبات دون راحة استعدادا للاتحاد السكندري

ترتيب الدوري الممتاز| الأهلي يحلق بالصدارة منفردا والزمالك الرابع

الجباس يقود بيراميدز لإسقاط الإسماعيلي في الدوري المصري

الدوري السعودي.. العدالة يتعادل مع الفيحاء 1-1

طلعت يوسف يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة بيراميدز

ترشيحاتنا

شيكابالا بصحبة نجوم مونديال 90.. الكاس وإسماعيل يوسف وأسامة عرابي

اصطياد ثعلب بكفر شكر فى مطاردة مثيرة.. والمواطنون يستغيثون.. شاهد

وفاة نجم مسلسل عروس بيروت أثناء التصوير

خاص.. بسبب 2 مليون جنيه مستحقات متأخرة.. الزمالك يرفض بيع نجمه

أول رد فعل من نادي فيينا عن انتقال نجمه أليو بادجي إلى الأهلي

خالد فودة: تكلفة مضمار الهجن وصلت إلى 100 مليون جنيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجبلاية تدعم منتخب "النسائية" قبل مواجهة المغرب في التصفيات .. صور

منتخب "النسائية" يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة المغرب غدا .. صور

أم تركت طفلها بمفرده 5 دقائق كادت تواجه 3 آلاف دولار خسائر.. شاهد