الاتحاد يتعادل 1-1 أمام بيراميدز في الدوري.. صور

رفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري الخروج من المربع الذهبي في الدوري المصري واقتنص تعادلًا ثمينًا مع بيراميدز (1-1) في الجولة 13 على استاد المكس بالإسكندرية.



التعادل رفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 22 نقطة في المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد بيراميدز إلى 20 نقطة ليظل في المركز الخامس، ليرفض الاتحاد الهزيمة وتبادل المراكز في الجدول مع منافسه.



وتكفل عماد السيد بتسجيل هدف التقدم لفريق بيراميدز عن طريق الخطأ في مرمى فريقه بعد عرضية من ضربة ركنية حاول إبعادها بقبضة اليد لكنه وضعها في مرماه في الدقيقة 14.



وتعادل محمد أنور لفريق الاتحاد السكندري بعد لمسة من سيسيه داخل منطقة الجزاء ليحولها لاعب الاتحاد بالكعب بطريقة رائعة إلى الشباك ليتعادل للفريق السكندري في الدقيقة 51.