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أخبار العالم

رسائل تهديد للقوات الأمريكية في الكويت

الخميس 16/يناير/2020 - 09:45 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
ذكر موقع ميليتري تايمز الأمريكي، اليوم الخميس، أن أقارب وعائلات الفرقة 82 مظلات الأمريكية المتواجدة حاليا في الكويت، تلقوا رسائل تهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت الفرقة وصلت إلى الكويت مطلع يناير بعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية على خلفية اغتيال قاسم سليماني.

وتضمنت الرسائل مطالبات لأفراد قوات المظليين بضرورة مغادرة منطقة الشرق الأوسط، والعودة إلى بلادهم.

وقال المتحدث باسم الفرقة، المقدم مايك بيرنز، إن عائلات المظليين أبلغوا عن حالات تلقوا فيها اتصالات غير مرغوب فيها ورسائل تهديد، لذلك اتخذنا العديد من الإجراءات، وأخبرنا أفرادنا بالمخاطر والطرق التي يمكن للأسر حماية أنفسها بها.

وقالت إحدى الرسائل: إذا كنت تكترث لحياتك، وترغب في رؤية عائلتك مرة أخرى، فقم بجمع أغراضك الآن وغادر الشرق الأوسط، ارجع إلى بلدك، أنت ورئيسك المهرج لم تجلبا سوى الإرهاب".

وتابعت: "أنتم حمقى تقللون من شأن وقوة إيران، الهجوم الأخير على قاعدتكم كان مجرد لمحة بسيطة عما يمكننا فعله، أنتم حفرتم قبوركم.. لذا اترك المنطقة للأبد قبل أن يكون هناك المزيد من الجثث".
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