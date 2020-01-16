بعد زواجه من مصممة الأزياء.. هبة الأباصيري لـ محمود العسيلي: هي العروسة معاها واسطة؟

عرضت الإعلامية هبة الأباصيري أهم وأبرز الأخبار التي نالت إعجاب مستخدمي التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وكان أبرزها أخبار زواج المطرب محمود العسيلي.
وقالت هبة الأباصيري خلال برنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار» إن زواج المطرب محمود العسيلي من مصممة الأزياء أمنية عبد العزيز كان أبرز التريندات التي انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح حديث السوشيال ميديا.
وقدمت هبة الأباصيري خالص التهنئة للمطرب محمود العسيلي، متمنية له حياة سعيدة وكريمة له ولزوجته، مؤكدة أنه حدث جدال على السوشيال ميديا بسبب زيجته للمرة الثالثة، خاصة بعد نشر صور له مع زوجته من شهر العسل في جزر المالديف.
وقالت هبة الأباصيري: البعض أصبح يتدخل في حياة البعض بشكل غلس وغتت وفج، مطالبة من الجميع بترك الأمور التي ليست من اختصاصهم ونفكر في ما يخصهم فقط.
وجهت الإعلامية هبة الأباصيري تساؤلا للمطرب محمود العسيلي قائلة: «هي العروسة معاها واسطة»؟.
وقالت هبة الأباصيري خلال برنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار» إن زواج المطرب محمود العسيلي من مصممة الأزياء أمنية عبد العزيز كان أبرز التريندات التي انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح حديث السوشيال ميديا.
وقدمت هبة الأباصيري خالص التهنئة للمطرب محمود العسيلي، متمنية له حياة سعيدة وكريمة له ولزوجته، مؤكدة أنه حدث جدال على السوشيال ميديا بسبب زيجته للمرة الثالثة، خاصة بعد نشر صور له مع زوجته من شهر العسل في جزر المالديف.
وقالت هبة الأباصيري: البعض أصبح يتدخل في حياة البعض بشكل غلس وغتت وفج، مطالبة من الجميع بترك الأمور التي ليست من اختصاصهم ونفكر في ما يخصهم فقط.
وجهت الإعلامية هبة الأباصيري تساؤلا للمطرب محمود العسيلي قائلة: «هي العروسة معاها واسطة»؟.