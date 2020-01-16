AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد زواجه من مصممة الأزياء.. هبة الأباصيري لـ محمود العسيلي: هي العروسة معاها واسطة؟

الخميس 16/يناير/2020 - 11:08 م
محمود العسيلي وزوجته
محمود العسيلي وزوجته
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
عرضت الإعلامية هبة الأباصيري أهم وأبرز الأخبار التي نالت إعجاب مستخدمي التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وكان أبرزها أخبار زواج المطرب محمود العسيلي.

وقالت هبة الأباصيري خلال برنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار» إن زواج المطرب محمود العسيلي من مصممة الأزياء أمنية عبد العزيز كان أبرز التريندات التي انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح حديث السوشيال ميديا.

وقدمت هبة الأباصيري خالص التهنئة للمطرب محمود العسيلي، متمنية له حياة سعيدة وكريمة له ولزوجته، مؤكدة أنه حدث جدال على السوشيال ميديا بسبب زيجته للمرة الثالثة، خاصة بعد نشر صور له مع زوجته من شهر العسل في جزر المالديف.

وقالت هبة الأباصيري: البعض أصبح يتدخل في حياة البعض بشكل غلس وغتت وفج، مطالبة من الجميع بترك الأمور التي ليست من اختصاصهم ونفكر في ما يخصهم فقط.

وجهت الإعلامية هبة الأباصيري تساؤلا للمطرب محمود العسيلي قائلة: «هي العروسة معاها واسطة»؟.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فساتين زواج خطفت القلوب على مر العصور.. حكاية أولها في القرن التاسع عشر للملكة فيكتوريا.. و تعرف على 7 شهيرة استحوذت على السوشيال ميديا عام 2019

في عيد ميلاد محمود العسيلي.. قصة سيلفي الواسطة وكيف تخطى الأزمة؟

المطربة الأمريكية جينيفر جراوت ترتدي الحجاب.. فيديوهات فاضحة لفنانة شهيرة.. ابنة شقيق عادل إمام تتحدث عنه

مين أحلى؟.. زوجات المشاهير يتنافسن على أجمل إطلالة فى 2019 .. صور

مدحت صالح يقصف جبهة محمود العسيلي على الهواء والمذيعة تضحك

تخلت عن الفستان الأبيض..شاهدوا إطلالة زوجة العسيلى فى زفافهما..صور

ترشيحاتنا

اصطياد ثعلب بكفر شكر فى مطاردة مثيرة.. والمواطنون يستغيثون.. شاهد

رئيس البرلمان الليبي: سنستعين بـ مصر حال التدخل التركي وإرسال قوات عسكرية

اعراض الإصابة بسرطان القولون .. احذر ظهور دم في البراز

قرار هام من ولي عهد دبي بشأن الأندية الرياضية

سحرية ورخيصة.. وصفة هاني الناظر لـ تطويل الشعر

اتحاد الكرة عن طلب الأهلي تأجيل الـ VAR فى الدوري: كلام فشنك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون جلد أحمر.. نجوى كرم تبهر المتابعين بإطلالة شبابية

أم أمريكية مهملة تتسبب في وفاة طفلها الرضيع غرقًا.. تركته لتدخين سيجارة

بالأسود القطيفة.. أصالة بإطلالة أنيقة بـ ليالي القصيم