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فن

محمد رمضان يتخطى 18 مليون مشاهدة بـ كليب "رايحين نسهر"

الجمعة 17/يناير/2020 - 12:08 ص
محمد رمضان - رايحين
محمد رمضان - رايحين نسهر
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سعيد فراج
حقق محمد رمضان، 18 مليونا و429 ألف مشاهدة بأحدث كليباته «رايحين نسهر» بعد طرحه على يوتيوب، بداية يناير الجاري.

وتصدَّر محمد رمضان ترتيب البحث (تريند) على يوتيوب، ليحتل رقم 1 بين الفيديوهات المطروحة، بأحدث كليباته «رايحين نسهر» بعد ساعات من طرح الكليب.

من ناحية أخرى، يستعد محمد رمضان لمشاركة المطرب المغربى سعد لمجرد، لإحياء حفل غنائي في ليالي مهرجان دبي، يوم 10 من يناير الجاري.

وفي سياق متصل، يستأنف المخرج محمد سامي، تصوير مسلسله الجديد "البرنس" مع محمد رمضان؛ بعد انتهاء إجازة الكريسماس.
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