الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ الصوم 3 أيام استعدادا لـ الغطاس ..اليوم

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الجمعة الصوم لمدة 3 أيام استعدادا لعيد الغطاس وهو ما يطلق عليه كنسيا "برامون"، حيث يسمي عيد الغطاس أيضا بـ "عيد الظهور الإلهي".



ومن المقرر أن يختتم الصوم مساء الأحد عقب القداس الإلهي الذى يقام في كافة الكنائس القبطية الأرثوذكسية في مصر وبلاد المجهر.



ويرأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلاة عيد الغطاس بالكنيسة المرقسية الكبرى بالإسكندرية، بمشاركة أصحاب النيافة الأنبا إيلاريون أسقف غرب الإسكندرية، والأنبا هيرمينا أسقف الوسط والشرق، والأنبا بافلي أسقف عام المنتزه، بالإضافة إلى القمص رويس مرقس والقمص إبرام إيميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.



بينما يستقبل البابا تواضروس الثاني المهنئين بعيد الغطاس من أبناء الكنيسة والشخصيات العامة صباح يوم الاثنين المقبل بالمقر البابوي بالإسكندرية.



كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد غادر محافظة سوهاج اليوم الخميس عائدًا إلى القاهرة بعد انتهاء زيارته الرعوية لإيبارشيات وأديرة محافظة سوهاج والتي استغرقت خمسة أيام.

