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أخبار العالم

أوكرانيا تطالب إيران بكشف هوية صاحب قرار إطلاق الصاروخ على الطائرة المنكوبة

الجمعة 17/يناير/2020 - 12:10 م
الطائرة الأوكرانية
الطائرة الأوكرانية المنكوبة
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أحمد محرم
نقلت قناة "سكاي نيوز" عن وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو مطالبته إيران بكشف هوية صاحب قرار إطلاق الصاروخ على الطائرة الأوكرانية المنكوبة.

وأعلن بريستايكو أن أوكرانيا لا تستبعد إمكانية أن تكون إيران أطلقت الصاروخ على الطائرة الأوكرانية المنكوبة عمدا.

وأضاف بريستايكو أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال إنه مستعد لتسليم الصندوقين الأسودين إلى أوكرانيا بعد أن يفحصه فريق دولي.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إنه "يجب على جميع الأطراف عدم استغلال قضية سقوط الطائرة الأوكرانية كذريعة لتحقيق مطامع سياسية".

وتابع "إيران تعاونت بسلاسة فائقة مع وفود الدول المعنية في حادث الطائرة الأوكرانية المنكوبة. جميع جثث الضحايا تم التعرف عليها تقريبا، وجاري التحقيق الفني بمشاركة كافة الأطراف ونقدم لهم جميع المساعدات والتسهيلات. على كافة الأطراف عدم استغلال القضايا الإنسانية وخاصة في هذه الحادثة المأساوية كذريعة للمطامع السياسية".

كما وصف متحدث الخارجية الإيرانية بيان رئيس وزراء كندا، الذي يدعو إلى تدخل قنصلي في قضية الطائرة الأوكرانية، بأنه "غريب".

وكان وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامبان، قال، أمس الخميس، إن بلاده وأوكرانيا وأفغانستان والسويد وبريطانيا، تعول على تعاون السلطات الإيرانية الكامل في إجراء تحقيق شفاف بأسباب تحطم الطائرة الأوكرانية بالقرب من طهران.
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