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فن

سمير صبري وعزت العلايلي ودلال عبد العزيز يشاركون في جنازة ماجدة

الجمعة 17/يناير/2020 - 12:34 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام _ عدسة : عز حسين وعمروسبد
بدأ توافد عدد من الفنانين على مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، لحضور جنازة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي وتشييع جثمانها إلى مثواه الأخير، عقب صلاة الجمعة. 

ومن أبرز الحاضرين الفنانة دلال عبد العزيز، والفنان سمير صبرى، ونقيب الممثلين أشرف زكي، وعزت العلايلى، وبوسى شلبى.

وكانت النجمة الكبيرة ماجدة الصباحي رحلت عن عالمنا أمس الخميس، عن عمر يناهز 89 عامًا.

النجمة ماجدة الصباحي، من مواليد 6 مايو 1931، وهي إحدى أهم نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، لها عدد كبير من الأعمال، أبرزها: "العمر لحظة، أين عمري، بنات اليوم، والحقيقة العارية"، وغيرها.

كما برزت كمنتجة من أهم المنتجات في تاريخ السينما، وقدمت العديد من الأعمال منها: "جميلة، النداهة، السراب، ونوع من النساء"، وغيرها.
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