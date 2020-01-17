نادي المنيا يعلن حصيلة صفقات وإعارات فترة الانتقالات الشتوية

أعلن مجلس ادارة نادي المنيا الرياضي برئاسة عاطف عبدالجابر ، عن التعاقد مع لاعبين اثنين، والاستغناء وإعارة 7 لاعبين آخرين خلال فترة الانتقالات الشتوية.



كما تم التعاقد مع اللاعب محمود المنشاوي ( مساك ) لمدة عام ونصف قادما من نادي منتخب السويس ، وسبق له اللعب لأندية الألومنيوم والترسانة.



يأتى ذلك، إضافة إلى التعاقد مع اللاعب أحمد أشرف مهاجم اتحاد الشرطة لمدة موسمين ونصف، ولعب أيضا عدة مواسم لأندية الشرقية للدخان والمعادي، فيما يجري التفاوض لضم مهاجم آخر.



كما تم بيع اللاعب عبد العزيز الشاعر لنادي إتحاد الشرطة، والاستغناء عن 3 لاعبين آخرين وهم : عمرو فيرون، ومصطفى كوزلوف، وحازم مصطفى.



وتم كذلك إعارة 3 لاعبين حتى نهاية الموسم وهم : سايكو كونتي لنادي ديروط، والمهاجم وائل علي والمساك محمد آدم لنادي جمهورية شبين.