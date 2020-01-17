حادث طبيبات المنيا.. الآلاف يشيعون جثمان الدكتورة رانيا محرم



وتم تكليفها التواصل مع نواب البرلمان لعمل استجواب عاجل في مجلس النواب لوزيرة الصحة بشأن الحادث ومطالبة الدولة بمعاملة الضحايا وأسرهم معاملة الشهداء ماديًا وادبيًا والمطالبة باعتبار كل الحالات إصابة عمل ، وتقديم الدعم المادي والمعنوي من كل من نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية للضحايا.



والمطالبة بإنهاء المركزية لهذه الدورات وإقامة مركز تدريب بالمحافظة ، مع ضرورة التواصل والتنسيق مع النقابة في كل ما يتعلق بأنشطة المديرية التي تخص الأطباء ، ومطالبة وزارة الصحة بعمل تعاقدات مع هيئة السكة الحديد على غرار الهيئات الأخرى .





شيع الآلاف من أبناء مدينة المنيا جنازة الدكتورة رانيا محرم محمد من مسجد الشبان المسلمين إحدى الطبيات المصابات فى حادث الكريمات وسط حالة من الحزن الشديد.ولقيت طبيبتان مصرعهما، وأصيب 14 آخرون من أبناء المنيا، الأربعاء الماضي، في حادث تصادم سيارتين، عند مدخل بوابة الكريمات على طريق الجيش بزمام محافظة الجيزة وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى معهد ناصر.وفى سياق متصل أعلنت لجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء وفاة الطبيبة نورا كمال إحدى الطبيبات المصابات جراء حادث المنيا، اليوم الجمعة، معربتا عن خالص الحزن والأسى لأسرة الطبيبة، ولكل شباب الأطباء، موجهة تعازيها الحارة، داعية أن يخرج باقي المصابين سالمين ويتم شفاؤهم علي خير.وقالت لجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء، فى بيان، أصدرته منذ قليل،: إننا لن نترك حق زملائنا الذى أهدر حياتهم التعنت والقهر والتعسف من وزارة الصحة.كانت نقابة الأطباء بالمنيا أصدرت بيانا بشأن الحادث الأليم الذي وقع للطبيبات أول أمس الأربعاء، أكدت فيه أن الحادث لن يمر مرور الكرام، ويجب على أثره محاسبة المسئولين بالوزارة، ومديرية الصحة بالمنيا بسبب الاستخفاف بسلامة ومصلحة الطبيبات، وإبلاغ الطبيبات بضرورة السفر للقاهرة قبلها بمدة غير كافية دون توفير مكان مناسب للمبيت أو منحهم الوقت الكافي للحجز في القطار أو توفير وسيلة نقل آمنة، خاصة في ظل الطقس السيء وخطورة السفر على الطرق الصحراوية في ساعات الصباح الأولي مع الإصرار على تنفيذ التعليمات العقيمة دون تروي أو حساب لمخاطر السفر في هذه الظروف والتي كان ثمنها هو دماء بناتنا الغالي.ونعى بيان النقابة الشهيدتين الطبيبتين رانيا محرم محمد حسين، سماح نبيل عوض، ودعت لباقي الزميلات المصابات بسرعة الشفاء.وأشار البيان إلى أن نقابة الأطباء لم ولن تقف مكتوفة الأيدي حيال ذلك وسوف تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الأطباء وتصعيد الأمر لأعلى المستويات وبناءًا عليه فقد قرر مجلس نقابة أطباء المنيا في اجتماعه الطارئ اليوم تقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق مع كل المتسببين في هذه المأساة وتكليف المستشار القانوني للنقابة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.