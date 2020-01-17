أسعار الدولار والعملات الأجنبية بالسعودية اليوم الجمعة 17-1-2020

ينشر صدى البلد أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الجمعة 17-1-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.7503 ريال سعودى.
دولار أمريكى (USD)
1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى
يورو (EUR)
1 يورو = 4.17 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.24 يورو
جنيه استرلينى (GBP)
1 جنيه استرلينى = 4.89 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.20 جنيه استرلينى
دولار كندى (CAD)
1 دولار كندى = 2.88 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.35 دولار كندى
دولار أسترالى (AUD)
1 دولار أسترالى = 2.59 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.39 دولار أسترالى
ين يابانى (JPY)
1 ين يابانى = 0.03 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 29.35 ين يابانى
جنيه مصرى (EGP)
1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 4.22 جنيه مصرى
درهم إماراتى (AED)
1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى
جنيه سودانى (SDG)
1 جنيه سودانى = 0.08 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 12.04 جنيه سودانى
دينار جزائرى (DZD)
1 دينار جزائرى = 0.03 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 31.88 دينار جزائرى
دينار بحرينى (BHD)
1 دينار بحرينى = 9.950 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.10 دينار بحريني
دولار أمريكى (USD)
1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى
يورو (EUR)
1 يورو = 4.17 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.24 يورو
جنيه استرلينى (GBP)
1 جنيه استرلينى = 4.89 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.20 جنيه استرلينى
دولار كندى (CAD)
1 دولار كندى = 2.88 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.35 دولار كندى
دولار أسترالى (AUD)
1 دولار أسترالى = 2.59 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.39 دولار أسترالى
ين يابانى (JPY)
1 ين يابانى = 0.03 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 29.35 ين يابانى
جنيه مصرى (EGP)
1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 4.22 جنيه مصرى
درهم إماراتى (AED)
1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى
جنيه سودانى (SDG)
1 جنيه سودانى = 0.08 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 12.04 جنيه سودانى
دينار جزائرى (DZD)
1 دينار جزائرى = 0.03 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 31.88 دينار جزائرى
دينار بحرينى (BHD)
1 دينار بحرينى = 9.950 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.10 دينار بحريني