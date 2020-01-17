أسعار الدولار والعملات الأجنبية بالسعودية اليوم الجمعة 17-1-2020

ينشر صدى البلد أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الجمعة 17-1-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.7503 ريال سعودى.



دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى

يورو (EUR)

1 يورو = 4.17 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.24 يورو

جنيه استرلينى (GBP)

1 جنيه استرلينى = 4.89 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.20 جنيه استرلينى

دولار كندى (CAD)

1 دولار كندى = 2.88 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.35 دولار كندى

دولار أسترالى (AUD)

1 دولار أسترالى = 2.59 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.39 دولار أسترالى

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى = 0.03 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 29.35 ين يابانى

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 4.22 جنيه مصرى

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى

جنيه سودانى (SDG)

1 جنيه سودانى = 0.08 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 12.04 جنيه سودانى

دينار جزائرى (DZD)

1 دينار جزائرى = 0.03 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 31.88 دينار جزائرى

دينار بحرينى (BHD)

1 دينار بحرينى = 9.950 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 0.10 دينار بحريني





