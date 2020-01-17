بشرى ورونيت وملدريد في لجنة تحكيم الفيلم القصير بمهرجان أسوان لأفلام المرأة

أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن تشكيل لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة للدورة الرابعة للمهرجان والتي ستعقد في الفترة من 10 إلى 16 فبراير المقبل.



وقال الناقد أندرو محسن المدير الفني للمهرجان إن مسابقة الأفلام القصيرة تضم الفنانة المصرية بشري والناقدة السويدية رونيت حسون والمخرجة والمنتجة النيجيرية ملدريد أوكوا.



وأكد أندرو أن بشري إحدي النجمات المميزات بين بنات جيلها وتملك رصيدا سينمائيا جيدا وسبق لها المشاركة كعضو لجنة تحكيم فى مهرجان منارات للسينما المتوسطية ومهرجان العين السينمائي ولجنة تحكيم منح دعم الأفلام بسوق ومنتدى مالمو كما تشغل منصب مدير العمليات بمهرجان الجونة السينمائي.



وأضاف أندرو: الناقدة السويدية رونيت حسون، هي كاتبة سينمائية في العديد من الدوريات العالمية الشهيرة، وشاركت في العديد من لجان التحكيم، أما المخرجة والمنتجة النيجيرية ملدريد أوكوا، فشاركت في تأسيس اللجنة المسؤولة عن اختيار الفيلم النيجيري الذي سيُرسل للمشاركة في الأوسكار وهي مخرجة ومنتجة نيجيرية قدمت أول أفلامها الطويلة "ثلاثون يومًا" عام 2006 بينما حقق فيلمها "اللقاء" نجاحًا جماهيريًا ونقديًا كبيرًا وترشح للعديد من الجوائز.



وأعلن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة خلال الأيام الماضية عن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل والتي يرأسها مخرجة وكاتبة السيناريو الهولندية ميكا دي يونج وتضم في عضويتها المنتج الروماني أليكس تيودورسكو والفنانة التونسية سهير بن عمارة والمنتج والمخرج الفلبيني كافن دي لا كروز، والنجمة المصرية منة شلبي.



ويحرص مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة سنويا علي تكريم الرموز الفنية السينمائية حيث وقع اختيار المهرجان علي تكريم النجمة القديرة رجاء الجداوي، فضلا عن تكريم نجمة تمثل حاضر ومستقبل السينما ووقع الاختيار هذا العام على النجمة نيللي كريم.



وأصدر مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة منذ أيام قليلة بوستر دورته الرابعة، والذي قام بتصميمه الفنان هشام علي الذي صاغه في شكل مساحة كبيرة من اللون الأسود تمثل فراغ الصورة الفيلمية، والطمي الذي يرمز لعمق وادي النيل باللون الأسود ويقطعه شعاع أبيض، وبنفس الدلالات المتناصة يمكن أن تمثل مساحة اللون الأبيض ماء النهر الذي يشق هذا السواد، ويتحول إلي تشخيص لعنصر مصور لفتاة فيما يشبه الحلم، عبر عنه المصمم بفستان العرس الذي يخلط ما بين الضوء الأبيض الكاشف للصورة والنهر الذي يشق أرض مصر، كما راعى مصمم البوستر وضع معلومات تاريخ إنعقاد المهرجان على شكل شريط الزمن الموجود ضمن شاشات كاميرات التصوير الرقمية.



يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، يتم تنظيمه بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة ونقابة السينمائيين، ويكرم في افتتاح دورته الثالثة النجمة نيللي كريم والفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، بينما يشهد حفل الختام تكريم ثلاث من صانعات السينما هن المونتيرة رحمة منتصر، والمنتجة ناهد فريد شوقي، ومونتيرة النيجاتيف ليلى السايس.