بعد رحيل ماجدة الصباحي.. تعرف على حقيقة حجر ابنتها عليها

حالة كبيرة من الحزن خيمت على الوسط الفني، بعد رحيل الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي صباح أمس الخميس 16 يناير، عن عمر يناهز الـ89 عامًا، تاركة رصيدا كبيرا من الأعمال الفنية التي لا تنسى.



وقبل 4 سنوات، انتشرت العديد من الشائعات حول قيام الفنانة غادة نافع، برفع دعوى حجْر ضد والدتها الفنانة القديرة ماجدة الصباحي، ما أثار الجدل حولها ودفع الكثيرين لمعرفة الحقيقة، فخرجت «ماجدة» لتنفي تلك الشائعات.



وحول ذلك، قالت ماجدة الصباحي، في اتصال هاتفي، لبرنامج «90 دقيقة» آنذاك، إنها ترفض التعليق على هذه الأخبار، مضيفة: «أنا مريضة وعندي أزمة فى صدري، وبقالي أسبوع راقدة في السرير».



وتابعت: «انا مسمعتش ولا هرد، انا ليا وضع اجتماعي كبير، وكتر خيركم انكم بتسألوا علي، وغاده مفيش احن منها عليا»، مطالبة جمهورها بالرد نيابة عنها.



ومن جانبها ردت ابنة الفنانة، فى نفس المداخلة، قالت: «انا مفيش بيني وبين ماما اى مشكلة، انا وماما مفيش احلي من كدة، ماما وقعت فى قضية نصب، والقضية دي توابعها، النصاب أحمد شحاته، مضاها عقود، وراح بلغ فيها فى النيابة، إنها نصابة، عشان كدة أنا عملت الدعوي بنصيحة من النيابة».



وأكد مصدر مقرب من أسرة الفنانة الراحلة أنها توفيت بشكل طبيعي وبدون إصابتها أو معاناتها من أي مرض.



ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #ماجدة_الصباحي، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا.