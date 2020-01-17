سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار في بعض المحافظات



تعرضت محافظة شمال سيناء لموجة جديدة من الأمطار مصحوبة بالرياح الخفيفة وانخفاض في درجة الحرارة، مع الغيوم وتوقع سقوط أمطار.



وقرر المحافظ الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة استمرار رفع درجة الاستعداد في كافة أجهزة ومرافق المحافظة، ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية.



وأكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية.



يذكر أنه سبق تعرض المحافظة خلال الفترة الماضية لظروف جوية سيئة وأمطار رعدية ورياح وانخفاض في درجة الحرارة.

وفي محافظة الغربية، شهدت اليوم حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، وسقوط أمطار غزيرة على معظم انحاء المحافظة مصحوبة ببروده مما أدى إلى تراكم مياه الأمطار بالشوارع والميادين.



وأصدر المحافظ الدكتور طارق رحمي تعليمات للرؤساء المدن والاحياء بضرورة انتشال مياه الأمطار الراكدة من خلال أجهزة النظافة والتجميل، وتكثيف تواجد سيارات الإسعاف على الطرق السريعة تحسبا لوقوع أى حوادث.



وفي محافظة مطروح، كثفت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، اليوم الجمعة، جهودها بالتنسيق وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة لإزالة تراكمات المياه التي خلفتها الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة منذ مساء أمس الخميس لتيسير حركة المشاه والسيارات بالطرق والشوارع الداخلية، والطريق الدولى الساحلي مطروح الإسكندرية، ومطروح السلوم.



ووجه المحافظ اللواء خالد شعيب بضرورة المتابعة المستمرة مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات مجالس المدن، وكافة القطاعات المعنية على مدار الساعة .



من جانبه، قال اللواء وليد المعداوى رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح إنه تم إزالة تجمعات مياه الأمطار من خلال فرق الطوارئ بنطاق المدينة، بشوارع القصر، وكورنيش المدينة، والطريق الدولي، وحى الزهور تحت إشراف نواب المجلس مع تواصل إزالة تجمعات مياه الأمطار بالميادين بالشوارع، والمناطق المختلفة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وتشكيل فريق الإنقاذ والطوارئ بمجلس المدينة لسرعة إزالة تجمعات المياه بمكاينات الشفط وسيارات الكسح ولودر والسيارات والمعدات المخصصة لإزالة تجمعات الأمطار.