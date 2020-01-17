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محافظات

الأسعار تبدأ من 3 جنيهات .. افتتاح فرع الهيئة العامة للكتاب بعين شمس ..صور

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:25 م
افتتاح فرع الهيئة
افتتاح فرع الهيئة العامة للكتاب بعين شمس
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عبد العزيز جمال
افتتح المهندس ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية نائبا عن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فرع الهيئة العامة للكتاب ومنفذ بيع دائم لبيع الكتاب بمساكن عين شمس.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

ويعد الفرع الأول للهيئة بحى عين شمس ويضم تشكيلة متنوعة من الكتب تصل لحوالى عشرة آلاف كتاب فى شتى المجالات العلمية والأدبية والدينية والتاريخية وخاصة كتب الاسرة والطفل بما يتناسب مع الخدمات الثقافية المقدمة لابناء وأهالى الحى والمناطق الشعبية المجاورة بأسعار مناسبة تتراوح ما بين ثلاثة وحتى عشرة جنيهات .

وأكد نائب المحافظ على أهمية التوسع فى إقامة منافذ ومعارض الكتاب ونشر المكتبات العامة بكافة مناطق وأحياء القاهرة وخاصة الشعبية منها ومشروعات الإسكان الجديدة لرفع الوعى المعلوماتى والثقافى للمواطنين وابناء المحافظة من كافة الفئات العمرية وخاصة النشئ والشباب بأسعار ملائمة ، بما يحقق خلق مجتمع واع بقضايا وطنه وقادر على مكافحة الفكر المتطرف والحفاظ على هويتنا الوطنية .

وأشار إلى أن أجهزة المحافظة لا تألو جهدا من خلال التنسيق الدائم مع وزارة الثقافة والهيئة العامة للكتاب فى دعم جميع الخطوات والمشاريع التى من شأنها تطوير ونهضة القطاع الثقافى ودوره الملموس فى بناء الانسان وتنمية المجتمع والارتقاء بالذوق العام .

شهد الاحتفال اللواء البير الفونس رئيس حى عين شمس ، ود . جيهان حسن مدير عام ثقافة القاهرة وعدد من قيادات وزارة الثقافة ومحافظة القاهرة ، واعضاء مجلس النواب عن عين شمس.

الأسعار تبدأ من 3 جنيهات .. افتتاح فرع الهيئة العامة للكتاب بعين شمس ..صور
الأسعار تبدأ من 3 جنيهات .. افتتاح فرع الهيئة العامة للكتاب بعين شمس ..صور
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