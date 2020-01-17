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توك شو

ياسمين علي: بغني من وأنا في الغربال وأول أغنية حفظتها كان عمري 3 سنين

الجمعة 17/يناير/2020 - 06:55 م
المطربة ياسمين علي
المطربة ياسمين علي
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حمزة شعيب
قال المطربة الشابة ياسمين علي، إن المرة الأولى التى صعدت فيها على المسرح كانت تبلغ من العمر 8 أعوام.

وتابعت خلال حوارها مع الإعلامى أحمد مجدي مقدم برنامج "فنجان قهوة" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "بغنى من وانا فى الغربال وأول أغنية حفظتها كان عمرى 3 سنوات".

وأكملت: "أول مرة طلعت على المسرح كنت بتعامل مع الموقف بكوميدية شديدة ومش مدركة إنى لازم أغني أنا واقفة بس أتفرج على الناس".
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