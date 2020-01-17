ياسمين علي: بغني من وأنا في الغربال وأول أغنية حفظتها كان عمري 3 سنين

قال المطربة الشابة ياسمين علي، إن المرة الأولى التى صعدت فيها على المسرح كانت تبلغ من العمر 8 أعوام.
وتابعت خلال حوارها مع الإعلامى أحمد مجدي مقدم برنامج "فنجان قهوة" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "بغنى من وانا فى الغربال وأول أغنية حفظتها كان عمرى 3 سنوات".
وأكملت: "أول مرة طلعت على المسرح كنت بتعامل مع الموقف بكوميدية شديدة ومش مدركة إنى لازم أغني أنا واقفة بس أتفرج على الناس".
وتابعت خلال حوارها مع الإعلامى أحمد مجدي مقدم برنامج "فنجان قهوة" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "بغنى من وانا فى الغربال وأول أغنية حفظتها كان عمرى 3 سنوات".
وأكملت: "أول مرة طلعت على المسرح كنت بتعامل مع الموقف بكوميدية شديدة ومش مدركة إنى لازم أغني أنا واقفة بس أتفرج على الناس".