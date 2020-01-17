غدا.. انطلاق بطولة المعادى لكأس الاتحاد المصرى لـ« الرماية»

تنطلق غدا السبت منافسات بطولة نادى المعادى لكأس الاتحاد المصرى للرماية وهى البطولة التى ينظمها الاتحاد المصري للرماية نادى المعادى الرياضى واليخت للمرة الأولى، وتستضيف فعالياتها ميادين نادى الصيد المصري بالسادس من أكتوبر.



وتشهد فعاليات البطولة التى تنطلق فى العاشرة من صباح الغد السبت وحتى السادسة مساء ذات اليوم مشاركة خمس أندية وهى: « المعادى – الصيد المصرى- صيد الإسكندرية – وادى النطرون – الشمس»، حيث يشارك فيها أكثر من 130 راميا على مستوى الجمهورية .



وقال المهندس وليد الدبابى مقرر لجنة الرماية بنادى المعادى الرياضى واليخت، إن هذه هى المرة الأولى التى ينظم فيها نادى المعادى فعاليات البطولة ،مشيدا بالدعم الذى يقدمه مجلس إدارة نادى المعادى الرياضى واليخت برئاسة المهندس علاء فهمى لإنجاح فعاليات البطولة، وكذلك الدور الكبير الذي قام به اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية ودعمه الدائم.



وأضاف الدبابى أن الهدف من تنظيم البطولة توفير الاحتكاك القوى لرماة النادى ، كما أن الاتحاد المصرى للرماية يكون حريص على إشراك جميع الأندية المقيدة به فى تنظيم العديد من البطولات ، مشيرا إلى أن الفعاليات التى ستنطلق غدا ستشهد تنافسا قويا بين جميع المشاركين فى ظل رغبتهم فى تحقيق الفوز بالبطولة.