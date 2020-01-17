غيابات عديدة .. زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة إشبيلية، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ20 في الليجا.



وشهدت القائمة غياب الويلزي جاريث بيل على الرغم من مشاركته في التدريبات مؤخرًا، كما لم يتواجد سيرجيو راموس رغم وجوده في المران الصباحي، لكنه لم يحصل على التصريح الطبي.



واستبعد زيزو المهاجم ماريانو دياز ولاعب خط الوسط خاميس رودريجيز بقرار فني، بينما يغيب فيدي فالفيردي للإيقاف.



وعاد للقائمة الفرنسي كريم بنزيما ولوكاس فاسكيز وإبراهيم دياز.



وجاءت القائمة كما يلي:

حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، وألتوبي.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، فاران، ناتشو، مارسيلو، وميندي.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، وإيسكو.

خط الهجوم: بنزيما، لوكاس فاسكيز، يوفيتش، إبراهيم دياز، فينيسيوس جونيور، ورودريجو.