AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

غيابات عديدة .. زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية

الجمعة 17/يناير/2020 - 07:08 م
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة إشبيلية، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ20 في الليجا.

وشهدت القائمة غياب الويلزي جاريث بيل على الرغم من مشاركته في التدريبات مؤخرًا، كما لم يتواجد سيرجيو راموس رغم وجوده في المران الصباحي، لكنه لم يحصل على التصريح الطبي.

واستبعد زيزو المهاجم ماريانو دياز ولاعب خط الوسط خاميس رودريجيز بقرار فني، بينما يغيب فيدي فالفيردي للإيقاف.

وعاد للقائمة الفرنسي كريم بنزيما ولوكاس فاسكيز وإبراهيم دياز.

وجاءت القائمة كما يلي:
حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، وألتوبي.
خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، فاران، ناتشو، مارسيلو، وميندي.
خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، وإيسكو.
خط الهجوم: بنزيما، لوكاس فاسكيز، يوفيتش، إبراهيم دياز، فينيسيوس جونيور، ورودريجو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يوفيتش خارج قائمة ريال مدريد لمواجهة إيبار

قائمة ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

بنزيما على الدكة ويوفيتش يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام كلوب بروج

صراع الصدارة يشعل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في الليجا.. الليلة

الدوري الاسباني .. زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة بيلباو غدا

الدوري الإسباني| غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد أمام خيتافي

ترشيحاتنا

بشكل نهائي .. مهاجم الزمالك يحسم قرار الرحيل عن الفريق

وزير الخارجية البحريني السابق: من أساء لمصر فقد أساء لنفسه ولبلده

حذاء و فرو أحمر .. زوجة ماجد المصرى تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

الآلاف يشيعون جثمان ناشئ المصرى عبد الرحمن هاني حمدان .. صور

ثوابه عند الله أعظم من جبل.. النبي يوصي بهذا العمل في الشتاء القارس

شوبير يتلقى عرضا من أبويل نيقوسيا القبرصي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زفوه إلى قبره يوم عرسه.. تفاصيل مؤسفة

سيدة تصدم بسيارتها 4 مركبات مركونة أثناء مغادرتها صالة جيم.. شاهد ما حدث

منتخب السيدات يخسر أمام المغرب 3-5 فى تصفيات أمم إفريقيا .. صور