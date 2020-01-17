AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

500 طبيب.. استمرار فعاليات المؤتمر الدولي لشبكية العين بالقاهرة.. صور

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:19 م
انطلاق المؤتمر الدولي
انطلاق المؤتمر الدولي لشبكية العين بالقاهرة
Advertisements
آية التيجي - عدسة / صلاح مهدي
استمر المؤتمر الدولي لشبكية العين بالقاهرة والذي يقام لمدة 3 أيام منذ أمس وحتى يوم السبت في أحد فنادق الجيزة الكبرى المطلة على الأهرامات الثلاثة، والذي يناقش الطرق الحديثة في محاربة وعلاج انقطاع الشبكية بالأخص عند الأطفال.

ويضم المؤتمر الدولي لشبكية العين أكثر من ٥٠٠ طبيب في مصر والشرق الأوسط والعالم للمشاركة بالدورات العلمية، حيث أن فعاليات المؤتمر شهدت مجموعة من المحاضرات والعمليات التي تناقش أحد أبرز حالات انقطاع الشبكية وطرق علاجها.

ويناقش المؤتمر كل ما هو جديد في جراحات العيون، ولأول مرة يتخلل المؤتمر بث جراحي مباشر من ٧ دول العالم لتقديم الجراحات الحية أثناء المؤتمر، وذلك لتبادل الخبرات والذي يعززه وجود الجمعية الأمريكية لجراحات العيون، والجمعية الأوروبية لجراحة العيون، والجمعية العربية الأفريقية لجراحة العيون.

ومن أبرز الأطباء الحاضرين في المؤتمر، والذين أداروا الحديث الدكتور ايهاب الريس أستاذ جراحة العيون بمعهد أورام العيون بقسم أمراض الشبكية، والدكتور هيربوت زاكس أستاذ وجراح العيون بألمانيا وصاحب فكرة الشريحة البصرية، والنظر الصناعي.

وإليكم صور من داخل فعاليات المؤتمر.
Advertisements

ترشيحاتنا

شاهد.. فيديو نادر لـ لبلبة تقلد ماجدة الصباحي

لأول مرة.. عملية قلب مفتوح بدون شق الصدر بمستشفى نصر بورسعيد

جدول ترتيب الدوري الممتاز.. الأهلي الأول والزمالك ثالثا

أغمى عليه من أول قبلة.. قصة حب فاتن حمامة وعمر الشريف من أول نظرة

رسميا.. الكاف يخاطب الزمالك إرسال قائمة الفريق لمواجهة الترجي التونسي

نقل أخطر مفتي داعشي بالعراق عبر شاحنة عسكرية بسبب وزنه السمين.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زفوه إلى قبره يوم عرسه.. تفاصيل مؤسفة

سيدة تصدم بسيارتها 4 مركبات مركونة أثناء مغادرتها صالة جيم.. شاهد ما حدث

منتخب السيدات يخسر أمام المغرب 3-5 فى تصفيات أمم إفريقيا .. صور