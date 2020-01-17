500 طبيب.. استمرار فعاليات المؤتمر الدولي لشبكية العين بالقاهرة.. صور

استمر المؤتمر الدولي لشبكية العين بالقاهرة والذي يقام لمدة 3 أيام منذ أمس وحتى يوم السبت في أحد فنادق الجيزة الكبرى المطلة على الأهرامات الثلاثة، والذي يناقش الطرق الحديثة في محاربة وعلاج انقطاع الشبكية بالأخص عند الأطفال.



ويضم المؤتمر الدولي لشبكية العين أكثر من ٥٠٠ طبيب في مصر والشرق الأوسط والعالم للمشاركة بالدورات العلمية، حيث أن فعاليات المؤتمر شهدت مجموعة من المحاضرات والعمليات التي تناقش أحد أبرز حالات انقطاع الشبكية وطرق علاجها.



ويناقش المؤتمر كل ما هو جديد في جراحات العيون، ولأول مرة يتخلل المؤتمر بث جراحي مباشر من ٧ دول العالم لتقديم الجراحات الحية أثناء المؤتمر، وذلك لتبادل الخبرات والذي يعززه وجود الجمعية الأمريكية لجراحات العيون، والجمعية الأوروبية لجراحة العيون، والجمعية العربية الأفريقية لجراحة العيون.



ومن أبرز الأطباء الحاضرين في المؤتمر، والذين أداروا الحديث الدكتور ايهاب الريس أستاذ جراحة العيون بمعهد أورام العيون بقسم أمراض الشبكية، والدكتور هيربوت زاكس أستاذ وجراح العيون بألمانيا وصاحب فكرة الشريحة البصرية، والنظر الصناعي.



وإليكم صور من داخل فعاليات المؤتمر.