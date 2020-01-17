AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جودة العملية التعليمية .. جامعة حلوان تنظم مسابقة لاختيار أفضل برنامج تعليمي خاص

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:39 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
أعلنت جامعة حلوان عن أول مسابقة من نوعها على مستوى الجامعات المصرية لاختيار أفضل برنامج تعليمي جديد على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا بالجامعة.

جامعة حلوان مشهورة بالتخصصات الفريدة من نوعها ووجود عدد من البرامج المتميزة والتي تتسم بدعمها لمتطلبات سوق العمل، وخدمة المجتمع المحيط بالإضافة إلى دعم خطة الدولة لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

يأتي ذلك من أجل تحسين جودة العملية التعليمية ودعم البرامج الجامعية التعليمية التي وصل عددها إلى ٦٣ برنامج بالإضافة إلى تحقيق هدف الجامعة فى إعداد ٢٣ برنامج جديد في نهاية هذا العام.

وستتم عملية الاختيار بين البرامج بشفافية ونزاهة من خلال لجنة متخصصة في ضوء مجموعة من المعايير التي تركز على الجودة والارتباط بسوق العمل والكفاءة في الإدارة والقدرة على التمويل الذاتي لتخفيف العبء على موازنة الدولة وللمساهمة في تطوير البنية التحتية للكليات المختلفة بالجامعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة حلوان فى أسبوع.. تنظم اختبارات الكترونية لقياس مستوى التعلم.. بروتوكول لتدريب الاطباء بالتعاون مع كلية الجراحين الملكية.. وإقبال ضعيف على انتخابات اتحاد الطلاب

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي عين شمس وبرلين للتكنولوجيا

التعليم العالي في اسبوع.. ختام انتخابات الاتحادات الطلابية بفوز 5 فئات على رئاسة الجامعات.. توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي عين شمس وبرلين للتكنولوجيا

رئيس جامعة بنها لـ صدى البلد : لا توجد وظائف قيادية محجوزة والكفاءة معيار الاختيار .. مفاجآت فى نواب رئيس الجامعة .. المستشفى التخصصى الجديد ينطلق قريبا ..وننتظر القرار الجمهوري بإنشاء الجامعة الأهلية

رئيس جامعة كفر الشيخ: حققنا المركز الأول أفريقيا في الجامعات الخضراء صديقة البيئة

أحمد موسى يناقش ملف الجامعات مع وزير التعليم العالي و15 رئيس جامعة.. فيديو

ترشيحاتنا

كنت مصاب.. محمد صلاح يسخر من تعادل ليفربول مع مانشستر يونايتد.. فيديو

لغز غامض بعد العثور على جثتين لـ سائحين بالقرب من طائرة محطمة منذ 1973

بعد رحيل ماجدة الصباحي.. تعرف على حقيقة حجر ابنتها عليها

الزفة القاتلة تسلب حياة عروس وتصيب العريس

عصابة تقتحم محل مجوهرات بـ رانج روفر وتسرق محتوياته.. والمفاجأة

يقع فيه كثيرون.. رسول الله يحذر من فعل عند النوم في البرد الشديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زفوه إلى قبره يوم عرسه.. تفاصيل مؤسفة

سيدة تصدم بسيارتها 4 مركبات مركونة أثناء مغادرتها صالة جيم.. شاهد ما حدث

منتخب السيدات يخسر أمام المغرب 3-5 فى تصفيات أمم إفريقيا .. صور