جودة العملية التعليمية .. جامعة حلوان تنظم مسابقة لاختيار أفضل برنامج تعليمي خاص

أعلنت جامعة حلوان عن أول مسابقة من نوعها على مستوى الجامعات المصرية لاختيار أفضل برنامج تعليمي جديد على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا بالجامعة.



جامعة حلوان مشهورة بالتخصصات الفريدة من نوعها ووجود عدد من البرامج المتميزة والتي تتسم بدعمها لمتطلبات سوق العمل، وخدمة المجتمع المحيط بالإضافة إلى دعم خطة الدولة لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى.



يأتي ذلك من أجل تحسين جودة العملية التعليمية ودعم البرامج الجامعية التعليمية التي وصل عددها إلى ٦٣ برنامج بالإضافة إلى تحقيق هدف الجامعة فى إعداد ٢٣ برنامج جديد في نهاية هذا العام.



وستتم عملية الاختيار بين البرامج بشفافية ونزاهة من خلال لجنة متخصصة في ضوء مجموعة من المعايير التي تركز على الجودة والارتباط بسوق العمل والكفاءة في الإدارة والقدرة على التمويل الذاتي لتخفيف العبء على موازنة الدولة وللمساهمة في تطوير البنية التحتية للكليات المختلفة بالجامعة.