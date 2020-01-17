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فن

فيديو.. مشهد منصور الدهبي مش خدام حد يتخطى 1.8 مليون مشاهدة

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:39 م
خالد النبوي - منصور
خالد النبوي - منصور الذهبي
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سعيد فراج
تخطى مشهد "منصور الدهبي مش خدام حد" للنجم خالد النبوي من فيلم "يوم وليلة" مليون و800 ألف مشاهدة بعد طرحه بـ 48 ساعة فقط علي صفحات النبوي والفيلم بوسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.

وتفاعل رواد هذه المواقع مع المشهد بشكل كبير، وجاءت تعليقاتهم إيجابية للغاية، حيث أشادوا بأداء النبوي في الفيلم بصفة عامة وفي هذا المشهد بصفة خاصة، وأكدوا على موهبته الاستثنائية.

يذكر أن فيلم "يوم وليلة" يعرض حاليا بنجاح في دور العرض السينمائي، ويدور حول مجموعة من الأحداث التي تتلاقي فيها مصائر وأقدار أبطال العمل، حيث يستعرض العديد من مشكلات المجتمع المصري وأزماته فى دراما اجتماعية مختلفة ومميزة.

يشارك في بطولة فيلم "يوم وليلة" كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، ومحمد جمعة وشادي أسعد، وظهور خاص للطفلة ميرنا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

الفيلم من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني، إشراف عام ريمون رمسيس ومشرف على الإنتاج عبدالله منصور ولاين برديوسر فدوى رفيق.
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