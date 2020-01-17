النقابة عن حادث طبيبات المنيا: بلاغ للنائب العام.. وإحالة المهددين إلى لجنة التأديب

انتهى اجتماع مجلس النقابة العامة للأطباء بحضور النقيب العام الدكتور حسين خيري وأعضاء المجلس والنقباء الفرعيين لمناقشة القضايا العاجلة للأطباء، وعلى رأسها حادث طبيبات المنيا وتداعياته.



وقال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة، في تصريحات لصدي البلد، إن الاجتماع الطارئ اليوم، أوصى بعدة توصيات أهمها:-





- بلاغ للنائب العام فى ككل الواقعة.

- تحويل المسؤولين المباشرين عن سفرهم وهددوهم بنقلهم إلى مكان آخر بعيد إلى لجنة آداب المهنة.

- تأبين يوم الثلاثاء المقبل فى دار الحكمة.

- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث هذا مرة أخرى.

- الدعم المادى والمعنوى الطبيبات وأسرهم.

- عمل جمعية عمومية طارئة مع الجمعية العمومية العادية فى مارس المقبل.



وأعلنت نقابة الأطباء، عن وفاة الطبيبة نورا كمال، إحدى المصابات في حادث المنيا، صباح أول أمس الأربعاء، حيث لحقت بزميلتيها الشهيدتين الدكتورة رانيا محرم محمد، والدكتورة سماح نبيل عوض.



كانت النقابة العامة للأطباء، قررت إحالة الأطباء المسئولين عن إصدار الأوامر الإدارية المتعسفة للجنة التحقيق بالنقابة، مشيرة إلى أنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام والنيابة الإدارية لفتح تحقيق جنائي وإدارى في الواقعة ضد كل من تسبب فى إصدار أوامر إدارية متعسفة أو شارك في تهديد الأطباء مما عرض حياتهم للخطر.



وطالبت بأن يتم إقامة جميع الدورات التدريبية بالمحافظات، أما حالة ضرورة الإنتقال لأى محافظة أخرى تقوم جهة العمل بتوفير سبل الانتقال الآمنة على أن يتم إخطار الأطباء بأى مأموريات عادية أو تدريبية بموعد يسبقها بأسبوعين على الأقل.



وأكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات إحتساب الوفيات والإصابات "إصابة عمل"، مع تقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية للمصابين حتى وإن إستدعى الأمر السفر للخارج، وإعلان الحداد العام بنقابة الأطباء لمدة ثلاثة أيام، وإقامة تأبين للشهيدات بمدينة المنيا بالتنسيق مع نقابة أطباء المنيا ويحضره أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء ومجالس النقابات الفرعية، رفع دعوى مدنية ضد وزارة الصحة.