AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

اِعرف تفاصيل اختبارات محامي الجدول العام بمعهد القاهرة .. غدا

الجمعة 17/يناير/2020 - 10:49 م
معهد محاماة القاهرة
معهد محاماة القاهرة الكبرى
Advertisements
حمادة خطاب
يعقد معهد محاماة القاهرة الكبرى غدا السبت، اختبارا تحريريا لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال القاهرة والقاهرة الجديدة وجنوب القاهرة وحلوان، تحت رعاية النقيب العام سامح عاشور، وإشراف حسين الجمال، وإسماعيل طه، مقرريّ عام المعهد.

وصرح حسين الجمال، بأن موعد إجراء الاختبار وتقسيم النقابات سيتم على النحو التالي:

– محاميات شمال القاهرة من ١١ إلى ١٢ ظهرا
– محامين شمال القاهرة من ١٢ ونصف إلى ١ ونصف ظهرا
– جنوب القاهرة من ٢ إلى ٣ عصرا
– حلوان من ٣ ونصف إلى ٤ ونصف عصرا
– القاهرة الجديدة من ٥ إلى ٦ مساء

ويهدف المعهد إلى تأهيل المحامين الجدد المنضمين حديثا للنقابة، لممارسة المهنة بشكل فعلي، وزيادة ثقافتهم القانونية، وتنمية قدراتهم الفكرية، ووعيهم القانوني، وكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المحامي، في إطار من القانون والاحترام المتبادل، ويسعى مجلس المحامين لتطوير الدراسة بالمعهد، من خلال التواصل مع عدد من المتخصصين من كبار المحامين وخبراء الطب الشرعي، والأدلة الجنائية وأساتذة اللغة العربية، وبعض القضاة ووكلاء النيابة والضباط واساتذة كلية الحقوق لإلقاء المحاضرات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غداً.. سامح عاشور يعقد لقاء مفتوحاً مع محاميي أوسيم

القانون المدني.. محاضرة بمعهد محاماة الشرقية

نشاط نقيب المحامين خلال يومين.. تفقد مبنى النقابة الجديد وتواصل مع وزير الإسكان لحل أزمة 7 محامين مفصولين.. يوافق على تأسيس أسرتين جدد للمحامين ولجنة للدفاع

المحامين: اعتماد نتيجة اختبارات الدورة 2 بمعهد القاهرة الكبرى| والتجديد السبت

سامح عاشور يعتمد 7 اتحادات لشباب المحامين في 5 محافظات خلال إسبوع.. وافق على اتحاد محامين جنوب القليوبية لزيادة التعاون مع النقابة..ورحب بإتحاد الدفاع عن محامي الغربية للوقوف بجانب الأعضاء في أزماتهم

اعتماد نتيجة اختبارات الدورة الثانية لمعهد المحاماة في 12 نقابة فرعية

ترشيحاتنا

بعد رحيل ماجدة الصباحي.. تعرف على حقيقة حجر ابنتها عليها

اتجوزوا بقى.. شاهد تعليقات الجماهير على صور ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

عاجل.. صندوق النقد الدولي يعلق على اتفاق التجارة بين أمريكا والصين

انهيار دلال عبد العزيز في جنازة ماجدة الصباحي .. شاهد

محافظ القاهرة: نقل المومياوات الملكية حدث عالمي تبثه 140 قناة فضائية

محمد فضل الله يكشف أحقية تقديم الأهلي شكوى ضد الجبلاية بـ الفيفا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم تترك طفلتها بمفردها لمدة أسبوع حتى ماتت جوعًا.. فكان هذا عقابها

لقطة مؤثرة لطفلين توأمين بعد إصابة أحدهما بمرض السرطان.. شاهد

زفوه إلى قبره يوم عرسه.. تفاصيل مؤسفة