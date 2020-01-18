انطلاق امتحانات الاعدادية اليوم بمحافظتي كفر الشيخ وجنوب سيناء

تنطلق اليوم السبت امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ ، حيث يؤدي الطلاب اليوم ، الامتحان في مادتي اللغة العربية والخط وإملاء لمدة ساعتين ونصف ، ثم يمتحن الطلاب في تمام الساعة 12 ظهرًا امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.



وأكد يوسف البسيونى رئيس لجنة النظام والمراقبة بكنترول الشهادة الاعدادية بكفر الشيخ ، أن وكيل الوزارة وجهت بتحويل المتغيب من الملاحظين أو المراقبين في امتحانات الشهادة الاعدادية إلى التحقيق وخصم أيام غيابهم من مرتباتهم،إذا ثبت غيابهم بدون إذن معتمد من الدكتورة بثينة كش وكيل وزارة التربية والتعليم، وموقع عليه من رئيس لجنة النظام والمراقبة كنترول الشهادة الاعدادية.



وأضاف رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، أن النظام الجديد لرقم جلوس الطالب وفق توجيهات وكيل الوزارة ، تم عمله للتواصل بين ولى الأمر والكنترول فى حالة رغبة فى تقديم شكوى أو التواصل بالإضافة إلى وجود جدول للامتحان حتى لا ينسى الطالب المادة التي سيؤدى فيها الامتحان، مؤكدًا أن هناك تواصل بين المركز الرئيس لجنة النظام والمراقبة بالمديرية وبين الكنترولات الفرعية بالإدارات التعليمية.



يذكر أن رقم الجلوس الجديد يشمل " اسم الطالب، اسم اللجنة، اسم المدرسة، اسم الإدارة التعليمية، جدول امتحان الفصل الدراسي الأول مبين فيه " المادة والتاريخ، وارقام غرفة عمليات لجنة النظام والمراقبة للاستفسار وتلقى الشكاوى وهى "01023907048- 01008632033- 01019373770"



وعلى جانب آخر .. تبدأ اليوم أيضا امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2019 / 2020.



وقال محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء ، أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي التي ستبدأ من اليوم السبت 18 / 1 / 2020 ستنتهي الخميس الموافق 23 / 1 / 2020.



وأشار محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء ، أن إجمالي عدد طلاب الاعدادية بمحافظة جنوب سيناء يبلغ (2686 ) طالبا وطالبة للانتظام ، يؤدون الامتحانات بعدد (69) لجنة عدد (82) مدرسة