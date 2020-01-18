الزراعة تكشف عن المحافظات المقرر تطبيق الكارت الذكي بها وإلغاء التعامل الورقي.. فيديو

قال الدكتور محمد غنيم، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، إن منظومة كارت الفلاح، عبارة عن تحويل البطاقة الورقية التي كان يستخدمها الفلاح في تعاملاته مع الجمعيات الزراعية، والبنك الزراعي المصري.



وأضاف غنيم، في حواره ببرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «دي ام سي» أن كارت الفلاح يمثل مشروع التحول من الورقي إلى الإلكتروني، وستكون استخداماته لا حصر لها، مشيرا إلى أنه تم إلغاء البطاقات الورقية واستبدالها بالكارت الذكي في محافظتي بورسعيد والغربية.



وأوضح رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، أن هناك 6800 جمعية زراعية سيتم تجهيز جميعها لتكون مميكنة.



وأكد الدكتور محمد غنيم، أن دقة حصر البيانات تكون عالية في التسجيل الالكتروني، مشيرا إلى أن النظام الإلكتروني يقضي على فكرة التلاعب في حصص المزارعين.



وأشار رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، إلى أن المحافظات التالية المقرر تطبيق منظومة كارت الفلاح بها، محافظتي سوهاج وأسيوط، مؤكدا أنه بمجرد تسجيل ما يزيد عن 90% من الفلاحين بمحافظة معينة، يتم تطبيق المنظومة بها.

