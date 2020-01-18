بدون زيت ولا قلاية كهرباء.. طريقة لتحمير البطاطس

يعشق الكثير تناول البطاطس المحمرة ،على حد سواء كبار وصغار ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك وتتخوفين على نفسك وأطفالك من زيادة الوزن بسبب الإكثار من الدهون المتواجدة فى البطاطس نتيجة لتحميرها ،أليك أفضل طريقة لتحمير البطاطس بدون زيت أو قلاية كهرباء وبأسهل الطرق .



قدم موقع هيلث طريقة لتحمير البطاطس بدون قلاية كهرباء أو زيت وتتمثل فيما يلي :



- بعد غسل البطاطس وتقطيعها ونقعها في الماء، يجب أن تجفف تمامًا، وهي خدعة سريعة تعجل بقرمشتها.



- استخدم زيت الزيتون والملح وكن كريمًا مع البطاطس في هذين المكونين لعمل القرمشة، وغلف بهما البطاطس قبل إدخالها الفرن.



- هذه الطريقة مناسبة للبطاطس المغلفة بالبقسماط أيضًا، ولكن ننصحك هنا بإضافة البيكنج بودر، وبعض من المياه الفوارة، لنتيجة مثالية.