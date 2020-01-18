AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بدون زيت ولا قلاية كهرباء.. طريقة لتحمير البطاطس

السبت 18/يناير/2020 - 03:46 ص
بدون زيت ولا قلاية
بدون زيت ولا قلاية كهرباء.. طريقة لتحمير البطاطس
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
يعشق الكثير تناول البطاطس المحمرة ،على حد سواء كبار وصغار ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك وتتخوفين على نفسك وأطفالك من زيادة الوزن بسبب الإكثار من الدهون المتواجدة فى البطاطس نتيجة لتحميرها ،أليك أفضل طريقة لتحمير البطاطس بدون زيت أو قلاية كهرباء وبأسهل الطرق .

قدم موقع هيلث طريقة لتحمير البطاطس بدون قلاية كهرباء أو زيت وتتمثل فيما يلي :

- بعد غسل البطاطس وتقطيعها ونقعها في الماء، يجب أن تجفف تمامًا، وهي خدعة سريعة تعجل بقرمشتها.

- استخدم زيت الزيتون والملح وكن كريمًا مع البطاطس في هذين المكونين لعمل القرمشة، وغلف بهما البطاطس قبل إدخالها الفرن.

- هذه الطريقة مناسبة للبطاطس المغلفة بالبقسماط أيضًا، ولكن ننصحك هنا بإضافة البيكنج بودر، وبعض من المياه الفوارة، لنتيجة مثالية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنفطر إيه النهاردة.. وصفة شهية للبطاطس بانيه

إلى محبي البطاطس المحمرة.. دراسة حديثة تكشف عن مواصفاتها المثالية

الأخيرة أغربهم | 3 طرق غير متوقعة لقلي البطاطس بدون زيت

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة

هنفطر إيه النهاردة.. بيض وفول بطريقة غير تقليدية وبطاطس فرسكس

هنتغدى إيه النهاردة؟ حواوشى بلدى مع البطاطس المحمرة.. وسلطة الطحينة اللذيذة

ترشيحاتنا

اتجوزوا بقى.. شاهد تعليقات الجماهير على صور ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

أسرة الضحية الثالثة لحادث الكريمات تستلم تصريح دفنها

اخواتي.. السقا بصحبة أحمد حلمي وكريم عبدالعزيز ومحمد إمام ورامز.. شاهد

ذهبوا لزيارة ميت فلحقوا به.. شاهد تفاصيل مأتم أسيوط

عائشة الشاطر تؤدى امتحان إحدى المواد بكلية الحقوق داخل السجن

رد قوي من سامح شكري على وزير الدفاع التركي بشأن الحدود المصرية الليبية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر ازرق.. آيتن عامر في العرض المسرحى عطل فنى

الجيل اللى هيحرر فلسطين.. أم سعودية تتصدر ترند تويتر بسبب بنطلون ابنها

بفستان أسود... بوسى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها