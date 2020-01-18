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توك شو

مسئول بمصنع رخام جبل الجلالة: ننتج 70 ألف متر شهريا.. فيديو

السبت 18/يناير/2020 - 05:30 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
أكد المهندس أحمد الدمرداش، رئيس قسم المحاجر في جبل الجلالة، أن منطقة جبل الجلالة بها كنوز ليس لها مثيل في العالم، مشيرا إلى أن حجم الانتاج يبلغ ٧٠ الف متر شهريا.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضاية "صدى البلد"، مساء الجمعة: "نتوقع مفاجأة للمصريين الفترة المقبلة.. ومكنتش أتوقع أن في مكان في مصر زي ده".

وأردف "الدمرداش"، أن جبال هضبة الجلالة البحرية ترتفع عن سطح البحر بحوالي 1200 متر وممتدة لمسافات طويلة بنفس التكوين، ويتم استخراج منها أنواع مختلفة من الرخام.

ولفت رئيس قسم المحاجر، إلى أن المحجر الموجود بالمكان يصل عمره من 5 سنوات إلى أكثر من 10 سنوات.
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