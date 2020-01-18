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فن

شاهد.. شيري عادل تداعب أسماك القرش في دبي.. صور

السبت 18/يناير/2020 - 01:04 ص
شيرى عادل
شيرى عادل
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محمد بدران

نشرت النجمة شيري عادل صورة جديدة لها وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".


وظهرت "شيري" في الصورة وهي تداعب أسماك القرش تحت الماء وعلقت قائلة: "أحببت تجربة دبي أكواريوم وحديقة حيوان أندر ووتر التي تعد واحدة من أكبر أحواض السمك المعلقة في العالم.

واضافت" كان التواجد في نفق تحت الماء تحت خزان ضخم مليء بأسماك القرش وأشعة الشمس تجربة فريدة من نوعها".

وشاركت شيري عادل مؤخرا في مسلسل "السهام المارقة" والذي حقق نجاحا كبيرا في موسم رمضان 2018.

وأعلنت شيري عادل، مؤخرا، انفصالها عن الداعية والمؤلف معز مسعود، بعد زواج دام سنة كاملة.

وكان أحدث أعمال شيري عادل، هو ظهورها في إحدى حلقات مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثاني.

 



شاهد.. شيري عادل تداعب أسماك القرش في دبي.. صور
شاهد.. شيري عادل تداعب أسماك القرش في دبي.. صور
شاهد.. شيري عادل تداعب أسماك القرش في دبي.. صور
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